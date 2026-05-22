Медики б’ють на сполох: стрімко зростає кількість хворих на дифтерію

В Австралії триває наймасштабніший спалах дифтерії від початку ведення обліку захворюваності 1991 року. Від початку року в країні зареєстрували 230 випадків інфікування, що приблизно у 30 разів перевищує середні показники аналогічних періодів за останні роки.

Про це свідчать дані австралійського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC).

Дифтерія в Австралії — що відомо

Зростання кількості хворих розпочалося в жовтні 2025 року, а суттєве збільшення темпів поширення зафіксували у лютому 2026 року. До цього найвищі показники захворюваності фіксували 2022 року (31 випадок) та 2025 року (26 випадків), тоді як зазвичай в країні виявляли від нуля до 12 хворих на рік.

Епіцентрами спалаху стали уся територія Північної території, регіони Кімберлі, Голдфілдс та Пілбара у Західній Австралії, крайній північний захід Південної Австралії, а також окремі райони Квінсленду.

Більшість випадків інфікування виявили серед корінного населення (аборигенів та жителів островів Торресової протоки), а також у віддалених регіонах країни.

Особливості перебігу хвороби

За даними епідеміологічних звітів, поточний спалах характеризується переважанням шкірної форми дифтерії, яка проявляється тривалим заживленням виразок із синюватим відтінком на руках чи ногах. На респіраторну форму, що вражає дихальні шляхи та може викликати ускладнення у вигляді міокардиту чи паралічу, припадає близько 30% від усіх зареєстрованих випадків.

Більшість пацієнтів хворіють у легкій формі, бо раніше робили щеплення. Лікарі пояснюють: вакцинація захищає від важких ускладнень, але щеплені люди однаково можуть переносити та передавати інфекцію. Найбільше ризикують ті, хто взагалі не вакцинувався або робив це понад 10 років тому.

Профілактика дифтерії — що рекомендують лікарі

Щоб зупинити інфекцію, австралійський CDC створив план боротьби зі спалахом. В уражених регіонах медики швидко тестують людей, ізолюють та лікують хворих, а також перевіряють усіх, хто з ними контактував, і дають їм антибіотики для профілактики.

Уряд Австралії виділив цільове фінансування для підтримки медичного сектора Північної території та організацій охорони здоров’я аборигенів. Через тривалий час, необхідний для зниження інтенсивності спалаху, медики рекомендують усім мешканцям та відвідувачам зон підвищеного ризику проходити ревакцинацію кожні 5 років.

