Секретна зброя: чим харчується Усик під час підготовки до бою з легендою кікбоксингу

Як харчується Усик перед поєдинком проти Верховена: дієтологиня чемпіона розкрила секрети його раціону / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена дотримується спеціального меню, щоб тримати свій організм у хорошій формі.

Про це розповіла особиста дієтологиня Олександра Усика, ендокринологиня, авторка бестселерів про стосунки з їжею, лікарка функціональної та anti-age медицини, к. м. н. Катерина Толстікова у ексклюзивному коментарі для ТСН.

За словами дієтологині, харчування Усика достатньо висококалорійне. Толстікова пояснила, що раціон чемпіона містить велику кількість складних вуглеводів і розрахований на певні цілі. Так як Усик підтримує супертяжку вагу, і основна задача під час підготовки — не знизити вагу і особлиов не зменшити кількість м’язової тканини, а навпаки її збільшити, зменшити відсоток жирової тканини, оскільки це викликає запалення.

«І це дійсно дає змогу не лише підтримувати класну форму для Олександра, але ще дає змогу саме підтримувати рівень протизапальних речовин в організмі і стан його здоров’я. Тому що енергійність, ефективність це дуже важливо», — зазначила Катерина Толстікова.

Дата публікації 17:39, 20.05.26

Коли бій Усик — Верховен

Нагадаємо, що поєдинок Олександра Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається «Король Нілу».

За кілька днів до важливого поєдинку Усик звернувся до українців з посланням.

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

