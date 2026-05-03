В Китае строители наткнулись на "гиганта", пролежавшего в земле 147 миллионов лет
В Китае во время строительных работ случайно обнаружили останки гигантского динозавра, который жил около 147 миллионов лет назад. Новый вид мог достигать почти 28 метров в длину.
В Китае во время строительных работ случайно обнаружили останки гигантского динозавра, который мог достигать около 28 метров в длину. Новый вид назвали Tongnanlong zhimingi.
Об этом сообщает Daily Galaxy.
Находку сделали в районе Туннань города Чунцин, в Сычуаньской котловине. Возраст окаменелостей оценивают примерно в 147 миллионов лет.
Скелет сохранился не полностью, однако палеонтологи обнаружили позвонки, части плечевого пояса и кости ног. Этого хватило, чтобы оценить размер животных.
Tongnanlong zhimingi принадлежал к зауроподам — огромным травоядным динозаврам с длинной шеей. Его кости имели внутренние полости, которые делали скелет более легким, но позволяли выдерживать массу гигантского тела.
Место находки свидетельствует, что динозавр жил в болотистой местности с большим количеством воды и растительности. В тех же породах также находили остатки пресноводных животных — моллюсков, черепах и других организмов.
Ученые считают, что открытие поможет лучше понять эволюцию зауроподов и то, как в юрский период эти динозавры достигали гигантских размеров.
Напомним, ранее команда палеонтологов обнаружила в отдаленном районе Нигера окаменевшие останки совершенно нового вида динозавра, которого назвали Spinosaurus mirabilis. Это уникальное открытие, сделанное в 2022 году и опубликованное недавно в журнале Science, заставило научный мир пересмотреть эволюцию этих хищников, ведь находка доказывает, что они успешно охотились на мелководье вдали от древних океанов.
Напомним, в пустыне Китая нашли хорошо сохранившийся череп динозавра в возрасте более 165 млн лет. Благодаря этому удалось восполнить пробелы в исследовании древних гигантов.