В Китае строители наткнулись на "гиганта", пролежавшего в земле 147 миллионов лет

След динозавра.

В Китае во время строительных работ случайно обнаружили останки гигантского динозавра, который мог достигать около 28 метров в длину. Новый вид назвали Tongnanlong zhimingi.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Находку сделали в районе Туннань города Чунцин, в Сычуаньской котловине. Возраст окаменелостей оценивают примерно в 147 миллионов лет.

Скелет сохранился не полностью, однако палеонтологи обнаружили позвонки, части плечевого пояса и кости ног. Этого хватило, чтобы оценить размер животных.

Реконструкция окаменелости Tongnanlong zhimingi.

Tongnanlong zhimingi принадлежал к зауроподам — огромным травоядным динозаврам с длинной шеей. Его кости имели внутренние полости, которые делали скелет более легким, но позволяли выдерживать массу гигантского тела.

Место находки свидетельствует, что динозавр жил в болотистой местности с большим количеством воды и растительности. В тех же породах также находили остатки пресноводных животных — моллюсков, черепах и других организмов.

Ученые считают, что открытие поможет лучше понять эволюцию зауроподов и то, как в юрский период эти динозавры достигали гигантских размеров.

