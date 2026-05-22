Наука та IT
Кубок України на перегонах FPV-дронів із навантаженням виборов пілот McQueen на дроні F7 від F-Drones

На технологічних змаганнях за Кубок України в дисципліні «Перегони FPV дронів з навантаженням» переміг пілот Назар Карманніков з позивним McQueen з команди Free Sky, який використовував дрон F7 від компанії F-DRONES.

Про це повідомила Федерація технологічного спорту України.

«Пілот McQueen з Free Sky на дроні F7 від виробника F-Drones — переможець фіналу Чемпіонату України у дисципліні „Перегони FPV-дронів з навантаженням“. Швидкість. Точність. Контроль. Саме так виглядає технологічний спорт нового покоління. Вітаємо пілота Карманнікова Назара, команду Free Sky та виробника F-Drones із встановленням найкращого часу 29.708 секунд і перемогою у фіналі Чемпіонату України з технологічного спорту!», — повідомили в Федерації.

Як зазначили в Федерації, захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, голови Київської ОДА та партнерів.«Також хочемо подякувати партнерам Кубку України, які були поруч не формально, а по-справжньому — зі своїми командами, технологіями, досвідом і вірою в розвиток технологічного спорту в Україні. Ваша підтримка — це не просто участь у події. Це внесок у напрям, який об’єднує спорт, інженерію, оборонні технології та людей, що створюють майбутнє вже сьогодні», — зазначили в Федерації.

