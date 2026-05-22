Шоу-бізнес
3
2 хв

Зірка серіалу "Вітя", репер OTOY й учасниця "Холостяка": гості прем’єри фільму "Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу"

Стрічка є частиною франшизи «Зоряні війни» і продовжує сюжет серіалу «Мандалорець».

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
У Києві, у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ River Mall), відбувся допрем’єрний показ фільму «Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу». Це новий масштабний розділ культового всесвіту Star Wars від Lucasfilm з Педро Паскалем у головній ролі.

Захід відвідали: зірки серіалу «Вітя» і «Другий Вітя» — Віктор Дуфинець та Павло Шпегун, репер OTOY, артисти Христина Соловій і Дмитро Прокопов, ведучі Андрій Чорновол і Анна Астровська, блогерка Анетта Барсівна, ударник рок-гурту «Океан Ельзи» Денис Глінін, музиканти гурту «Антитіла» Сергій Вусик і Дмитро Водовозов, режисер Денис Тарасов, учасниця реалітішоу «Холостяк-14» Ірина Кулешина, стендап-комік Дмитро Тютюн та інші.

Віктор Дуфинець/Фото Давид Непарідзе

OTOY/Фото Руслан Сингаєвський

Дмитро Прокопов/Фото Давид Непарідзе

Андрій Чорновол/Фото Давид Непарідзе

Денис Тарасов/Фото Давид Непарідзе

Дмитро Тютюн/Фото Давид Непарідзе

Анна Адамович, Валеріан Перевознюк і Дарина Бордун/Фото Давид Непарідзе

Марієтта//Фото Давид Непарідзе

Аліна Онопа/Фото Давид Непарідзе

Сніжана Успенська, Максим Кірєєв і Марина Шульц/Фото Давид Непарідзе

Яна Вінніченко/Фото Давид Непарідзе

Олександр Пилипенко/Фото Давид Непарідзе

Діджей/Фото Давид Непарідзе

Про фільм:

Фільм «Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу» переносить глядачів у галактику після падіння Імперії, де небезпека все ще ховається серед уламків старого порядку. Легендарний мандалорський мисливець за головами Дін Джарін та його юний учень Ґроґу вирушають у найризикованішу місію у своєму житті, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, які змінять їхні долі.

У стрічці поєдналися атмосфера космічного вестерну, видовищний екшн, пригоди та емоційна історія про зв’язок, довіру й відповідальність. Режичером фільму виступив Джон Фавро, а разом з Педро Паскалем зіграла акторка Сігурні Вівер.

Фільм «Зоряні війни: Мандалорець і Ґроґу» вже в українському прокаті.

