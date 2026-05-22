Коли горе стає фізичним: чи можна померти від розбитого серця

Горе давно перестали сприймати виключно як емоційний стан. Сьогодні психологи, неврологи та кардіологи дедалі більше говорять про те, що сильний стрес буквально змінює роботу організму. Синдром розбитого серця — реальний діагноз, який виникає після сильного емоційного потрясіння, втрати чи шоку. І це ще одне нагадування про те, що переживання живуть не лише у голові, вони проходять через усе тіло.

Американський письменник, спікер і експерт із теми втрати та скорботи Девід Кесслер пояснює, що коли людина переживає втрату, біль не залишається лише на рівні емоцій. Він проходить через нервову систему, серце, дихання, м’язи та весь організм.

Саме тому після важких подій ми можемо фізично відчувати виснаження, біль у грудях, втому, проблеми зі сном або навіть симптоми, схожі на серцевий напад.

Синдром розбитого серця

У медицині цей стан називається синдромом такоцубо або кардіоміопатія такоцубо. Його вперше описали в Японії у 1990 році, а вже на початку 2000-х він став широко відомим у світі. Назва «такоцубо» походить від японської пастки для восьминогів, саме такої форми набуває серцевий м’яз під час цього стану.

Синдром виникає після потужного емоційного чи фізичного стресу, наприклад, смерті близької людини, розлучення, сильного переляку, травматичної новини чи великих життєвих потрясінь.

Симптоми часто дуже схожі на серцевий напад, як от, біль у грудях, пришвидшене серцебиття, задуха, слабкість або тиск у грудній клітині. Саме тому будь-який біль у грудях потребує негайного медичного огляду.

Вплив горя на тіло

За словами Кесслера, суспільство досі недооцінює фізичний вимір скорботи. Ми звикли думати про втрату як про «емоції», хоча насправді організм реагує на неї як на сильний стресовий удар.

Під час горя тіло викидає величезну кількість гормонів стресу, які впливають на серцево-судинну систему, нервову систему, дихання, сон та імунітет. Саме тому люди після важких втрат часто буквально «не впізнають» себе фізично.

І хоча більшість випадків синдрому такоцубо минають без серйозних наслідків, існує думка, що багато людей навіть не здогадуються, що пережили його. Стан може залишатися недіагностованим і поступово зникати самостійно.

Чому подружжя іноді йде з життя майже одночасно

Майже кожен чув історії про літні пари, де після смерті одного партнера інший помирає незабаром потому. Часто це сприймають як романтичний збіг або красиву легенду про велике кохання.

Але фахівець вважає, що іноді тут може бути цілком фізіологічне пояснення. Сильний стрес після втрати здатен запускати серйозні зміни у роботі серця та організму загалом, особливо у людей старшого віку чи тих, хто вже має проблеми зі здоров’ям.

І це ще раз доводить, що людський зв’язок має значно більший вплив на наше тіло, ніж ми звикли думати.

Фраза «розбите серце» виявляється значно ближчою до реальності, ніж ми думали. Горе — не лише сльози чи смуток, а стан, який проживає все тіло: серце, нервова система, дихання, м’язи, навіть імунітет. І, можливо, головний висновок тут — у важливості людської близькості. Бо після втрати людині потрібен не лише час, їй потрібні люди, підтримка та відчуття, що вона не несе цей біль наодинці.

