В Україні оновили правила бронювання: що зміниться для військовозобов’язаних

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв повідомив про ухвалення рішення, яке робить систему бронювання військовозобов’язаних більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

Про це він розповів в ефірі телемарафону у слоті 1+1.

За словами міністра, зміни мають три основні складові. Друга з них — правила врахування працівників у квоту бронювання.

Працівники, які мають відстрочку та працюють за сумісництвом, тепер враховуватимуться в квоту бронювання лише один раз і тільки на одному місці роботи.

«Для військовозобов’язаних, які працюють за сумісництвом, вони зараз враховуються в квоту бронювання декілька разів. Тому що вони можуть працювати на пів ставки, на чверть ставки, на кількох підприємствах», — пояснив Соболєв.

Нові правила врахування сумісників набудуть чинності через 10 днів після набрання постановою законної сили — орієнтовно в середині червня.

«Якщо ти військовозобов’язаний, працюєш за сумісництвом, тобі потрібно буде визначити просто одну компанію, в якій ти враховуєшся в квоті людей на бронювання», — зазначив Соболєв.

Важливо, що нововведення не забороняє працювати за сумісництвом. Людина може працювати на кількох підприємствах, але для квоти бронювання обирається лише одне.

Третя зміна стосується органів влади. Центральні та регіональні органи протягом місяця мають переглянути та перезатвердити власні критерії критичності підприємств за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Мета — врахувати реальні потреби підприємств, які критично важливі під час воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні обговорюють новий підхід до бронювання: підприємство зможе залишити важливого спеціаліста, якщо залучить замість нього до лав ЗСУ від 3 до 10 нових рекрутів. За словами нардепа Федора Веніславського, така модель допоможе компенсувати мобілізацію кадрами та забезпечити справедливий підхід, проте ініціатива ще потребує додаткових дискусій.

