Реклама

Цими вихідними погода в Україні готує температурні контрасти та різку зміну синоптичної ситуації в більшості регіонів. Поки в одних областях пройдуть грозові зливи зі шквальним вітром і градом, в інших пануватиме літня спека без опадів.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у вихідні погода в Україні буде «неоднорідною».

Реклама

«У суботу на захід та північ і на частину центральних областей пошириться вплив антициклону, тому в цих регіонах побуде без дощів. А ось на решті території атмосферний фронт ще поналиває дощів, гримітиме гроза, можливі шквали і град!» — попереджає Діденко.

У неділю опади затримаються лише на сході та південному сході України, а під вечір дощі прийдуть на Волинську, Рівненську та Житомирську області. На решті території країни — без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від +23 до +28 градусів тепла, на південному сході ще затримається спека — там очікується від +25 до +30 градусів вище нуля.

У Києві впродовж 23-24 травня буде сухо.

Реклама

«Після сьогоднішньої практично спеки температура повітря дещо «осяде», стане свіжіше, у денні години суботи-неділі передбачається +21+23 градуси», — зауважує синоптикиня.

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що 23 травня в Україні розпочнеться перебудова: холодний атмосферний фронт з північного заходу проявиться місцями короткочасними грозовими дощами та відкриє шлях повітрю з Балтики.

За словами метеоролога, температура вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.

Погода в Україні у неділю, 24 травня, стабілізується під впливом масштабного антициклону «Zeno». Очікується малохмарна погода без опадів, проте посилиться потік прохолодніших повітряних мас. Температурні показники становитимуть: вночі від +10 до +15 градусів тепла, у вдень — від +19 до +24 градусів вище нуля.

Реклама

Якою буде погода в Україні 23 травня

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 23 травня буде мінлива погода із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається, проте вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях ймовірні короткочасні дощі.

Вітер дутиме північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, у західних областях очікується від +8 до +13 градусів.

Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла, у південносхідній частині стовпчики термометрів піднімуться до +25…+30 градусів тепла.

Погода в Україні 23 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні вдень 23 травня. Зокрема, у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Реклама

В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови у кількох областях України 23 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 23 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 23 травня погоду визначатиме східна периферія антициклону з центром над Польщею. Буде хмарно із проясненнями, без опадів.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів вище нуля.

Реклама

Погода у Харкові

У суботу, 23 травня, на Харківщині буде примхлива та штормова погода із мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпечності через складні метеорологічні умови.

Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на Харківщині 23 травня / © Укргідрометцентр

Вночі по всій території області, включно з обласним центром, пройде невеликий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +14 до +19 градусів тепла, а безпосередньо в Харкові буде близько 15–17 градусів. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 7–12 м/с.

Вдень у регіоні очікуються короткочасні дощі, які місцями переходитимуть у сильні зливи, особливо у самому Харкові, де прогнозують значні опади.

Негода супроводжуватиметься грозами, градом та шквалистим посиленням північного вітру до 15–20 м/с. Попри грозовий фронт, день залишатиметься теплим: повітря в області прогріється до +23…+28 градусів тепла, а в місті термометри покажуть від +25 до +27 градусів тепла.

Реклама

Погода в Одесі

На Одещині 23 травня буде мінлива погода. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень помірні дощі, місцями значні. Також синоптики попереджають про грози та град. Також вдень місцями під час грози шквал 15-18 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +23 до 25 градусів вище нуля.

Погода в Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 23 травня буде хмарна погода. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень випадуть короткочасні дощі, також очікуються грози, а в окремих районах град.

Реклама

Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12, вдень під час грози місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +27 до +29 градусів вище нуля.

Раніше синоптик розповів, як найсильніший за 150 років Ель-Ніньйо змінить погоду.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів