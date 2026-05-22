Усик та Верховен влаштували фінальну дуель поглядів перед боєм

Також українець і нідерландець показали вагу за день до поєдинку.

Максим Приходько
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

У п'ятницю, 22 травня, відбулася офіційна церемонія зважування напередодні бою чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Під час церемоніального зважування вага Усика склала 105,8 кг, тоді як під Верховеном ваги показали 117,3 кг.

Такі ж результати українець і нідерландець показали і під час технічного зважування.

Це найбільша вага в кар'єрі Усика. До цього рекордна вага українського боксера була перед його попереднім поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа в липні минулого року — 103,1 кг.

Після церемонії зважування Усик і Верховен провели фінальну битву поглядів. Вона тривала понад хвилину.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

Головний бій Усик — Верховен розпочнеться після поєдинків андеркарду, орієнтовно о 23:45 за київським часом.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою доступна на нашому сайті.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

