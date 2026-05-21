"Я не повернуся": Усик назвав кількість боїв, яку проведе до завершення кар'єри

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик напередодні свого бою з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном розповів, скільки поєдинків збирається провести до завершення кар'єри.

39-річний український боксер заявив, що після бою з Верховеном запланував для себе ще два поєдинки.

Олександр наголосив, що не має наміру повертатися у бокс після того, як оголосить про завершення кар'єри.

"Три бої (включаючи Верховена — прим.) і кар'єру закінчено. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, я не повернуся", — наводить слова Усика видання Boxing Scene.

Раніше Усик говорив, що після бою проти Верховена бажає зустрітися в ринзі з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа — Фабіо Вордлі. Своїм останнім суперником українець хоче бачити Тайсона Ф'юрі.

Також Олександр заявив про намір уже цього року вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому потрібно повернути собі титул WBO, від якого він відмовився у листопаді минулого року.

Зараз поясом WBO в надважкій вазі володіє Дюбуа, який у травні цього року відібрав його у Вордлі, здобувши перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Минулого тижня Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа. Очікується, що другий бій між британцями відбудеться 2026 року.

Зазначимо, що Усик уже двічі бився з Дюбуа — у серпні 2023 року та у липні 2025-го. Обидва рази українець переміг нокаутом.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

