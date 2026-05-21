Що насправді їдять у Букінгемському палаці: колишній дворецький розкрив гастрономічні звички королівської родини

Король Чарльз ІІІ / © Associated Press

Реклама

Колишній дворецький британської королівської родини Джуліус Сміт, який понад 35 років працював на закритих аристократичних заходах, розповів, що насправді їдять у палаці, чому король Чарльз майже не обідає, яку маленьку хитрість використовувала королева Єлизавета II, щоб гості ставали балакучішими та яке правило етикету досі вважається «найстрашнішим гріхом» за столом.

Світ королівської родини десятиліттями залишається однією з головних фантазій сучасної культури життя. Ми уважно розглядаємо сервірування державних банкетів, копіюємо улюблені аромати принцес і намагаємося вгадати, що ж насправді відбувається за дверима палаців.

Та попри весь блиск монархії, щоденні звички королівської сім’ї виявляються напрочуд простими. За словами Джуліуса Сміта справжня розкіш у палаці не у дорогих стравах, а в увазі до деталей, передбачуваності та атмосфері абсолютного комфорту для гостей, про це розповіло видання Daily Mail.

Реклама

Король Чарльз любить просту їжу

Король Чарльз ІІІ / © Associated Press

За словами колишнього дворецького, гастрономічні вподобання Короля Чарльза III зовсім не схожі на стереотипні «королівські бенкети».

Монарх нібито не є великим прихильником ситних або надто розкішних страв. Навпаки, він обирає легку, стриману їжу та часто може пропускати обід, який замінює традиційним післяобіднім чаєм.

Особливу увагу у палаці приділяють деталям сервісу. Наприклад, чай для короля готують саме так, як він любить: Earl Grey чи ромашковий із медом, який вже розмішаний до подачі. У королівському етикеті персонал не має постійно ставити уточнювальні запитання, адже ідеальний сервіс полягає у тому, щоб передбачити бажання гостя ще до того, як він їх озвучить.

Найдивніша страва королівського столу

Король Чарльз ІІІ / © Associated Press

Попри любов до простоти, іноді на королівських заходах траплялися й доволі несподівані меню.

Реклама

Джуліус Сміт пригадав один із обідів, де гостям подали террин (паштет) із білки — страва, яка викликала помітне здивування навіть серед аристократів. Після оголошення меню, за словами дворецького, за столом раптом з’явилося кілька «непередбачуваних вегетаріанців», а деякі тарілки повернулися на кухню майже недоторканими.

Втім, сам тоді ще принц Чарльз, за словами Сміта, навряд чи був здивований цим, він не любить гастрономічних сюрпризів і, ймовірно, заздалегідь куштує незвичні страви перед подачею гостям.

Королева Єлизавета II мала власний спосіб «розговорити» гостей

Президент Ірландії Майкл Д. Хіггінс сміється разом з британською королевою Єлизаветою II / © Associated Press

Попри численні легенди про алкогольні ритуали Єлизавети II, колишній дворецький стверджує, що у повсякденному житті королева харчувалася доволі просто.

Серед її улюбленого були звичайний білий хліб із джемом та маслом. Вона віддавала перевагу простим і зрозумілим стравам, а не надмірно пишним застіллям.

Реклама

А ось історії про щоденний джин перед обідом, за словами Сміта, сильно перебільшені. Та все ж одна маленька «хитрість» у королеви була. За словами дворецького, Єлизавета II обожнювала живі розмови та плітки за столом, тому наполягала, щоб гостям постійно доливали вино, навіть якщо ті намагалися зупинити офіціантів рукою. Саме так атмосфера за столом ставала дедалі невимушенішою.

Лимон у чаї

Навіть дрібні звички монархів моментально перетворювалися на тренди серед гостей. Наприклад, королева часто додавала до чаю скибочку лимона, тож після цього багато хто за столом починав робити так само. У королівському середовищі працює простий принцип, якщо це подобається монарху, значить це автоматично стає хорошим тоном.

Улюблений десерт принца Філіпа

принц Філіп / © Associated Press

Чоловік королеви, принц Філіп, за словами Сміта, мав особливу слабкість до десертів. Одним із його фаворитів були тонкі млинці з густими вершками, полуничним джемом і свіжою полуницею з цукром — класичний британська їжа у найкращому його прояві.

Королівський етикет

Робота дворецького — це не лише красиве сервірування, а й інколи розвʼязання дуже делікатних ситуацій.

Реклама

Сміт розповідає, що одного разу йому довелося пояснювати іноземному монарху, що курити всередині палацу заборонено. На щастя, той поставився до прохання з гумором і ввічливо попросив дозволу зробити «ще одну затяжку».

Втім, не всі гості реагували так дипломатично. Деякі з них були значно менш стриманими, коли дізнавалися про суворі правила палацу.

Державні банкети

Президент США Дональд Трамп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Окрема історія — офіційні дипломатичні вечері. За словами Сміта, під час деяких державних банкетів персонал працює майже у військовому режимі.

Наприклад, під час одного з заходів для Дональда Трампа офіціанти мали подати та прибрати чотири страви всього за 25 хв. Колишній дворецький зазначає, що за лаштунками королівських заходів панує майже хореографічна точність, адже кожен рух відпрацьований до секунди.

Реклама

Розкіш у деталях

Королівський обід / © Associated Press

Після десятиліть роботи серед монархів, дипломатів і світових лідерів Джуліус Сміт дійшов несподіваного висновку, що справжня розкіш не має нічого спільного з надмірністю. Вона у дрібницях, наприклад, ідеально випрасуваній серветці, чаї, який приготовлено саме так, як любить гість, або атмосфері, у якій людина почувається комфортно та невимушено.

І, як каже колишній дворецький, існує лише один по-справжньому неприпустимий вчинок за столом — забрати останнє печиво та не запропонувати його іншим, і фотографувати їжу замість того, щоб насолоджуватися моментом.

Попри весь блиск британської монархії, гастрономічне життя палацу виявляється набагато менш показним, ніж ми звикли думати. Простий чай, скромні обіди, улюблений джем і увага до комфорту гостей — ось що насправді формує атмосферу королівського столу.

І, можливо, саме у цьому головний секрет аристократичного стилю життя, не демонструвати розкіш, а робити так, щоб кожна дрібниця мала бездоганно природний вигляд.

Реклама

Новини партнерів