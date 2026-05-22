Удари по російських ракетах і нафті: далекобійні дрони рознесли секретні заводи під Москвою

Удари по Москві

«Війна повертається до рідної гавані. Ми чітко кажемо росіянам: їхня держава повинна закінчити цю війну», — так президент Володимир Зеленський прокоментував комбіновану атаку українських безпілотників по Москві та Московській області 17 травня.

Чому в російській столиці, куди стягнули всю наявну ППО, так і не зуміли надійно закрити небо, які об’єкти ВПК опинилися під ударом та чому в жителів Підмосков’я почалася істерика — у репортажі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Шок і паніка у Підмосков’ї через атаку дронів

Реакція мешканців Москви та області під час атаки українських дронів дуже нагадувала емоції українців у перші дні повномасштабного вторгнення. Такий самий шок, тваринний страх, повне нерозуміння і розгубленість. Росіяни проти власної волі опинилися в першому ряду, де вибухає небо, а ілюзія, що «війна десь далеко та їх не стосується», миттєво згоріла.

Панічні лайфи з російських пабліків і соцмереж:

«Я в такому шоці… (Звук гучного вибуху)… Ніколи в житті я не відчувала такого страху. (Ще один вибух)… Подивися, всі їдуть. Ми зараз беремо машину і вшиваємося звідси! Дуже боюся. Шум стоїть, гул. Господи, мені ніколи ще так страшно в житті не було. Просто теліпає всю!».

«Я ніколи не думала, що це торкнеться нашого міста — Зеленограда. Нас бомбардують від 4-ї ранку. Мені зателефонував мій дідусь, сказав, що нас бомбардують. Я бачу, як усе горить. Я в шоці. Не думала, що війна отак нас торкнеться. Я просто не думала».

Що потрапило під атаку в Московській області

Внаслідок далекобійного нальоту було уражено стратегічні підприємства. Палало в районі Капотня — там під удар потрапив Московський нафтопереробний завод, який забезпечує пальним усю столицю РФ та її аеропорти. Об’єкт горів попри те, що розташований за двома лініями протиповітряної оборони. Також яскраво палала Солнєчногорська нафтоналивна станція у підмосковному Дурикіно.

Проте найболіснішим став «приліт» у так звану «російську Кремнієву долину» — місто Зеленоград (адміністративний округ Москви за 30 км від центру). Тут під удар потрапили:

Завод «Ангстрем» — ключовий виробник мікроелектроніки для російських військових потреб. Науково-виробничий комплекс «Елма» — технопарк із півтори сотні підприємств, які виробляють давачі, оптику та компоненти подвійного призначення. Саме тут створюють електронні «мізки» для російських ракет, якими Кремль щодня руйнує українські міста.

«Зеленоград — це центральне місце виробництва мікроелектроніки в РФ. Ця електроніка використовується в абсолютній більшості російського озброєння, яке має взагалі російські електронні компоненти. А для деяких систем, міжконтинентальних балістичних ракет, то, звісно, це може бути найкраща продукція, яка в Зеленограді виробляється», — кажуть аналітики.

Чотири кільця оборони, які прорвав «рій»

Історично ще з радянських часів Москва будувалася як головний військовий хаб, максимально захищений від будь-яких атак. За словами військового експерта Олега Каткова, цей регіон має унікальну багатошарову систему захисту.

Олег Катков, військовий експерт: «Це історично так, що просто до Москви за часи СРСР звозилося все. Ви маєте розуміти, що Москва — це єдина територія в Російській Федерації, яка захищена засобами протиракетної оборони для того, щоб збивати ядерні бойові частини міжконтинентальних балістичних ракет, аж настільки все захищено».

Повітряний щит Москви складається з чотирьох кілець захисту: близько 20 батарей С-400 (проти ракет) та близько сотні зенітних комплексів «Панцирь-С1» і ЗРК «Тор» (для перехоплення дронів).

Проте українські сили перехитрили ешелоновану оборону. Це була комбінована атака роєм БпЛА, ретельно спланована за участю розвідки. Фахівці заздалегідь виявили «сліпі зони» радарів і проклали маршрути в обхід покриття. Дрони йшли на наднизьких висотах.

До того ж російські «Панцирі» продемонстрували технічну недосконалість: вони просто ігнорували легкі повільні цілі, сприймаючи їх за птахів, адже налаштовані на металомісткі об’єкти. Коли ж дрони з’явилися у прямій видимості, російські військові відкрили хаотичну стрілянину. У щільній міській забудові це призвело до того, що снаряди ППО поцілили в житлові будинки самих росіян.

Мешканка Підмосков’я: «Це просто жах. ППО влучила в сусідній будинок, у будинок навпроти…».

Що заявили росіяни

Влада РФ миттєво відреагувала у свій традиційний спосіб — увімкнула повну інформаційну блокаду. В регіоні заблокували інтернет, людей про небезпеку ніхто не попереджав, а моніторингові канали було зачищено, щоб жителі дізнавалися про «прильоти» винятково з власних вікон. Це викликало додаткову лють у місцевих.

Зі звернення обуреного жителя Підмосков’я до російських ЗМІ: «Звернення до новинних пабліків нашої великої та могутньої країни — Росії. Минулої ночі рознесли все місто Лобня дронами. Страшно, мені мати телефонувала вся у сльозах. Жах цілковитий. Що про це пишуть у новинах? Нічого, курча, не пишуть у новинах! У новинах пишуть, що ми взагалі всіх др*чимо, все чітко, а там капець! І от дуже дивно читати новини, що все добре, коли тобі мати у сльозах телефонує».

Реакція Зеленського на атаку по Москві

Проте зупинятися на цьому Україна не планує. Президент Володимир Зеленський наголосив, що далекобійна зброя кардинально змінює сприйняття цієї війни у світі, доводячи партнерам досяжність будь-яких військових цілей на території агресора.

Володимир Зеленський, президент України: «Ця наша далекобійність — це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається та як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в „родную гавань“, і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу».

Українські Сили оборони надалі фокусуватимуться на методичному випалюванні нафтопереробної та військової структури РФ, тож літо для російської столиці обіцяє бути дуже спекотним.

