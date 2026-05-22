У деяких водіїв виникнуть труднощі під час перетину кордону з Польщею: що сталося
Оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів.
У суботу, 23 травня, на пункті пропуску «Шегині — Медика» на кордоні з Польщею буде ускладнено рух для вантажного транспорту.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
За інформацією польської сторони, на цьому пункті пропуску триватимуть ремонтні роботи з укладання асфальту на смугах руху для вантажних транспортних засобів у напрямку в’їзду до Республіки Польща (виїзд з України).
Роботи триватимуть від 07:00 до 19:00 за польським часом (від 8:00 до 20:00 за Києвом).
«У зв’язку з цим оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів», — попередили в Держприкордонслужбі.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
