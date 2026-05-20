Відпустка на Балі обернулася жахом: чоловік втратив пам’ять через ковток із банки

Еш Бенбоу із чоловіком Дрю / © Daily Mail

Поїздка на омріяний курорт Балі завершилася трагедією для родини медика, який ретельно дотримувався правил гігієни. Чоловік заразився трьома небезпечними інфекціями через банальну річ, яку робить кожен турист. Тепер він не впізнає близьких, а його дружина стала цілодобовою доглядальницею.

Про це пише Daily Mail.

Для Еш Бенбоу ця поїздка на Балі була вже 31-ю — острів мав для неї особливе значення. Водночас подорож стала ще й дуже символічною, адже, ймовірно, це була остання закордонна відпустка разом із її матір’ю, яка страждає на хворобу Паркінсона та деменцію з тільцями Леві.

«Ми з чоловіком Дрю, моя мама та її доглядальниця хотіли востаннє гарно провести час разом», — розповіла 39-річна мешканка австралійського Бендіго.

Та відпочинок обернувся трагедією зовсім не через стан її матері, а через раптове погіршення здоров’я чоловіка, який до того не мав серйозних проблем.

«Спочатку все йшло чудово. Ми були у пляжному клубі, їли, коли Дрю раптом почав скаржитися на біль в очах. Ми нанесли сонцезахисний крем, і він подумав, що крем потрапив в очі. Але навіть після промивання біль не минав», — розповіла Еш.

Згодом чоловік почав різко втрачати сили й навіть засинав просто під час розмов.

«Я запитала, скільки він випив, але він буквально зробив лише два ковтки коктейлю. Ми зрозуміли, що щось не так, повернулися до готелю, і Дрю ліг спати», — сказала дружина.

Наступними днями його стан лише погіршувався. Спочатку з’явилася сильна світлочутливість, а потім — виснажливі головні болі, через які Дрю міг лише лежати в темній кімнаті та спати.

«Я постійно хотіла відвезти його до лікаря, але Дрю просив почекати кілька днів. Він працює медбратом-анестезистом, має великі медичні знання, тому ми думали, що йому скоро стане краще», — пояснила Еш.

Коли у чоловіка піднялася температура, подружжя звернулося до лікаря при готелі. Той припустив, що це може бути лихоманка денге, і призначив лікування. Однак за п’ять днів Дрю стало ще гірше, і Еш наполягла на терміновій госпіталізації.

«Нам довелося викликати „швидку“ до готелю, і я мала заплатити 3000 австралійських доларів готівкою, щоб нас забрали. А коли ми приїхали до лікарні, там теж вимагали передоплату — ще 3000. І слава Богу, що ми це зробили, бо на той момент йому вже було дуже погано: він непритомнів і його інколи було неможливо розбудити», — розповіла жінка.

Чим заразився чоловік на Балі?

Після обстежень лікарі встановили, що це не денге, а черевний тиф — небезпечна бактеріальна інфекція, яка здатна уражати різні органи й швидко поширюється через кров.

«Як медик, Дрю був повністю вакцинований, але все одно заразився. Я ніколи не відчувала такого жаху», — поділилася Еш.

На Балі чоловіка лікували великими дозами стероїдів, антибіотиками та опіоїдами, однак його стан залишався тяжким.

«Було відчуття, що я не завжди розуміла, що саме йому дають і навіщо, а покращення не було», — згадує дружина.

Одного вечора вона повернулася до палати після вечері й побачила, що рівень кисню в крові Дрю впав до критичних показників.

«Я не маю медичної освіти, але навіть я розуміла, наскільки це небезпечно. Йому давали два літри кисню, але показник піднявся лише до 86%», — сказала Еш.

У розпачі жінка звернулася до страхової компанії, яка направила до Балі австралійського лікаря для контролю лікування.

«Я ніколи не відчувала такого страху, коли дивилася, як Дрю страждає, і не знала, чи правильно його лікують. А коли приїхав австралійський лікар, я відчула величезне полегшення. Він усе пояснив і сказав, що нам потрібно якнайшвидше повернути Дрю додому на лікування, інакше ми можемо взагалі втратити таку можливість», — розповіла дружина.

Втім, повернення додому було ризикованим. Через сильний біль у животі лікарі навіть підозрювали перфорацію кишківника.

«У нього були сильні болі в животі, лікарі підозрювали перфорацію кишківника — на щастя, цього не сталося. Але тоді нам сказали, що є ризик, що він не переживе шестигодинний переліт. Ми мали вирішити, чи готові ризикувати. Австралійський лікар сказав мені, що якщо не діяти зараз, пізніше вибору може вже не бути. Це були найдовші шість годин у моєму житті», — розповіла Еш.

Чоловікові встановили ще два небезпечні діагнози

Після евакуації до Австралії Дрю госпіталізували до лікарні в Бендіго. Там лікарі виявили ще два небезпечні діагнози — менінгіт як ускладнення тифу та лептоспіроз, який часто переносять щури.

«Я не могла в це повірити. Ми дуже обережні: на Балі пили тільки бутильовану воду, дезінфікували руки після дотику до грошей та робили все необхідне. Але коли я почала більше читати про це, дізналася, що інфекція може передаватися через щурів, які повзають по ящиках із банками напоїв на складах і забруднюють краї банок. Можливо, саме так заразився Дрю», — припустила Еш.

Подружжя часто купувало напої в банках біля басейну й навіть не підозрювало, що це може бути джерелом зараження.

«Виходило, що у Дрю було одразу три небезпечні для життя захворювання», — зазначила дружина.

Чоловік перестав упізнавати близьких

Протягом наступних двох тижнів чоловік залишався в лікарні. Крім сильних головних болів, у нього почалися серйозні когнітивні проблеми.

«Окрім нестерпних головних болів, схожих на мігрень, у Дрю почалися когнітивні проблеми. Спочатку він не впізнавав людей, які приходили його провідати, забував ім’я своєї доньки — у нього троє дітей — або не пам’ятав розмов, які відбулися кілька хвилин тому», — розповіла Еш.

Для боротьби з мігренями медики проводили блокади потиличного нерва, але це майже не допомагало. Дрю спав по 18 год. на добу.

Після Великодня стан чоловіка стабілізувався настільки, що його виписали додому, однак лікарі досі не можуть спрогнозувати, чи зможе він повністю відновитися.

«Відтоді його вже кілька разів знову госпіталізували, а ще у нього почалися абасансні напади. Йому призначили два нові препарати від епілепсії, але лікарі кажуть, що поки зарано говорити, чи це залишиться назавжди, чи він усе ж одужає. Минулого тижня сімейний лікар сказав, що у Дрю надто складний стан і він не бачить можливості повернення до роботи протягом найближчих 12 місяців», — розповіла дружина.

Сім’я вже витратила на лікування близько 15 тис. дол. власних коштів, тоді як страхова компенсувала лише невелику частину.

«Я щойно влаштувалася на нову роботу і одразу була змушена взяти чотири тижні відпустки. Тепер я навіть не знаю, чи зможу повернутися. Я не можу залишати його самого, бо він може забути вимкнути духовку чи інші елементарні речі. У мене є лише три години перепочинку на тиждень завдяки допомозі лікарні, але цього недостатньо, щоб працювати. Чесно кажучи, це схоже на кошмар. Я просто не знаю, як жити далі і як ми з усім цим впораємося», — зізналася Еш.

Друзі сім’ї створили сторінку GoFundMe для збору коштів на лікування.

Найболючішими для Еш стали неврологічні наслідки хвороби чоловіка.

«Інфекції ледь не забрали його життя, але наслідки забрали у нього так багато — емоційно, психічно й фізично. Дуже боляче дивитися, як гордий, розумний і незалежний чоловік засмучується через те, що не може згадати, як робити найпростіші речі, губиться посеред розмови, ставить одні й ті самі запитання й більше не довіряє власному розуму. Іноді він не може підібрати слова, забуває розмови через кілька хвилин, спить годинами через неврологічне виснаження або не справляється навіть із простими повсякденними справами, які колись були для нього звичними», — розповіла дружина.

«Судоми, втрата пам’яті, дезорієнтація та когнітивні зміни вплинули на кожну частину нашого життя. Його життєві показники досі іноді нестабільні, а невідомість щодо того, наскільки можливе одужання, — це те, з чим ми живемо щодня», — додала жінка.

За словами Еш, зараз вона переживає відчуття втрати людини, яка фізично все ще поруч.

«За одну ніч я перестала бути його дружиною і стала його доглядальницею. І я просто хочу повернути свого чоловіка назад», — каже вона.

