Для украинцев, которые не обновили военные данные, готовят новые правила: что известно
В Украине разрабатывают план привлечения 2 миллионов граждан, не обновивших данные, в экономику или ВСУ.
Минэкономики и Минобороны вместе ищут способы, как привлечь к работе или армии около двух миллионов украинцев, которые не обновили свои данные.
Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона в слоте канала «1+1».
Принцип «работай или воюй» и привлечение ресурса
По словам чиновника, власти сейчас ищут варианты упрощения действующих процедур, чтобы побудить граждан выйти из «серой зоны».
«Мы работаем с Министерством обороны для того, чтобы этот ресурс привлечь в экономику и нужды сил обороны. Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен или работать или воевать», — отметил Алексей Соболев.
Также добавил, что государство предлагает альтернативу для тех, кто не чувствует в себе сил приобщаться непосредственно к боевым действиям: официально трудоустроиться и через уплату налогов вносить свой вклад в финансирование Вооруженных Сил Украины. Этот ресурс планируется скоординировать так, чтобы удовлетворить потребности фронта и оборонного сектора страны.
Возможности трудоустройства с бронированием
Министр отметил, что в Украине сейчас значительный спрос на рабочую силу в стратегически важных сферах, где государство гарантирует полное освобождение от призыва. В частности, 100% квота на бронирование работников действует для критически важных предприятий в следующих секторах:
оборонно-промышленный комплекс (ОПК);
энергетическая инфраструктура;
предприятия, расположенные в прифронтовых регионах.
«Найти работу с бронированием вполне возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на обороне», — резюмировал глава министерства.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, наличие бронирования или отсрочка от мобилизации не освобождает граждан от обязанностей военнообязанных. Люди с таким статусом могут законно вызывать в ТЦК для уточнения данных и прохождения необходимых процедур.
Также в Украине вводится три новых компонента бронирования от мобилизации.
Ранее в Украине изменили подход к оформлению отсрочок от мобилизации, и теперь большинство процедур переведено в цифровой формат. Как действовать военнообязанным в 2026 году и какие категории имеют право на отсрочку, объясняют в ТЦК.