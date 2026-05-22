Как правильно оформить отсрочку: в ТЦК обратились к украинцам с объяснением

Как оформить отсрочку 2026 года / © Минобороны Украины

Реклама

Многие военнообязанные мужчины в Украине до сих пор не знают, как правильно оформить отсрочку от мобилизации, чтобы она повсюду корректно отражалась и была в силе. Как правильно оформить отсрочку в 2026 году?

Информацией поделились в Луганском областном ТЦК и СП.

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации 2026 года: пошаговая инструкция

Право на отсрочку во время мобилизации имеют военнообязанные, которые «проходят» по статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Реклама

«Ни одна отсрочка не назначается автоматически, без заявления и документов. Если вы отвечаете условиям, но не оформили отсрочку, ТЦК и СП имеет право вас призвать», — объясняют ТЦК.

Также следует помнить, что отсрочка не отменяет возможность вашего призыва во время войны, а только откладывает ее.

Получить отсрочку могут те, кто состоит на военном учете граждан Украины. С ноября 2025 года действует новая система получения отсрочек.

Большинство отсрочек продолжается автоматически. Приоритет — оформление в цифровом формате через приложение Резерв+. Документы на отсрочку можно подать через ЦНАП вместо ТЦК и СП.

Реклама

В приложении Резерв+ доступно 11 типов онлайн-отсрочек. Их могут оформить следующие категории граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

мужья и жены военных, имеющие ребенка;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники отраслей высшего и профессионального образования.

Для тех, кто принадлежит к другой категории граждан, которая имеет право на отсрочку, но ее получение еще не оцифровали, подать заявление можно в любом удобном Центре предоставления административных услуг.

Заявление на отсрочку от мобилизации можно подавать только лично. Ваш официальный представитель или родственник этого сделать не может.

Наличие отсрочки проверяют методом сканирования QR-кода из военно-учетного документа в электронной форме — с телефона или распечатанного документа.

Реклама

QR-код должен быть пригодным для считывания, целым и невредимым. В случае если QR-код не считывается, вас могут мобилизовать, ведь отсрочка не подтверждается.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, а Министерство обороны сейчас готовит комплексную реформу Сил обороны. Несмотря на это, власти страны пока не планируют снижать действующий мобилизационный возраст, а также вводить дополнительные ограничения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам руководителя Офиса Президента Павла Палисы, вопрос снижения призывного возраста и новых ограничений на выезд даже не поднимается на уровне оценки рисков.

Чиновник в то же время предположил, что при определенных обстоятельствах мобилизационный возраст могут снизить. Но любые подобные решения будут полностью зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, а сейчас они полностью исключены.

Реклама

На сегодня в Украине от мобилизации забронировано 1,37 миллиона граждан. Как рассказал министр экономики Алексей Соболев, за последний год это количество выросло незначительно. Забронированные работники составляют чуть более 1 миллиона из 10 миллионов официально трудоустроенных украинцев.

Но предприятия, где работают забронированные мужчины, генерируют 60% налоговых поступлений. Сейчас четкий приоритет в бронировании имеют четыре сектора: ОПК, энергетика, медицина и ЖКХ, а также предприятия на прифронтовых территориях, которым предоставлена 100% возможность бронировать персонал.

Списки критических предприятий пересматриваются раз в 6–9 месяцев, чтобы система оставалась «живой и честной» и адаптировалась под нужды фронта и тыла.

Новости партнеров