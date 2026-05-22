Как отключить дом от централизованного отопления: перечень документов и сроки

Фото иллюстративное

Реклама

Отопление остается одной из самых тяжелых статей расходов в платежках украинцев, из-за чего многие задумываются над отказом от централизованных услуг. Однако полностью отключить дом от сети можно лишь в межотопительный период, а жильцам многоэтажек для этого понадобится официальное согласие абсолютно всех совладельцев.

Об этом рассказали на портале «Дія».

Как сообщают на государственной платформе, правила не позволяют отсоединить от централизованного отопления лишь одну отдельную квартиру в многоэтажке. Однако такой вариант становится возможным, если совместное решение об отключении примут абсолютно все жители дома. Что касается частного сектора, то владельцы таких жилищ имеют право отказаться от централизованных теплосетей в индивидуальном порядке.

Реклама

Проводить любые работы по демонтажу и отключению здания разрешено лишь после завершения отопительного сезона и в течение лета, но завершить весь процесс необходимо строго до 1 сентября. При этом все финансовые расходы, связанные с проведением этих работ, ложатся непосредственно на плечи самих владельцев жилья.

Как отключить дом от централизованного отопления: пошаговая инструкция

Для отказа от централизованного отопления необходимо обратиться и подать соответствующее заявление в органы местной власти по месту жительства. Это могут быть исполнительные комитеты сельских, поселковых или городских советов, районные советы (в частности в столице) или же в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Вместе с заявлением нужно подготовить такой пакет документов:

план с подробной информацией о том, как именно планируется обустроить индивидуальное или автономное отопление и горячее водоснабжение в здании;

официальный протокол собрания (или выписка из него), подтверждающий единодушное согласие всех хозяев на отключение дома от общей сети. В этом же документе обязательно указываются лица, которым совладельцы поручают вести все дела и представлять их интересы во время процедуры отключения (это требование касается исключительно многоквартирных домов).

Коммуналка в Украине — последние новости

Украинцы все чаще оказываются в тупике: на холод и грязную воду коммунальщики отвечают молчанием. Но юристы советуют заменять эмоциональные звонки на юридически оформленные требования — это единственный способ заставить систему отреагировать.

Реклама

Стоит заметить, что с 1 мая в Украине прекращают действовать отдельные льготные тарифы на электроэнергию, в частности для потребителей с электроотоплением. В то же время цены на газ остаются фиксированными как минимум до весны 2027 года, а стоимость воды стоит проверять в местных водоканалах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров