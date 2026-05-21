Беларусь, ключевой союзник Путина, уже замочила руки в крови украинцев, поскольку позволила использовать свою территорию для нападения на Украину в 2022 году, помогает российской армии своей техникой и не запрещает некоторым белорусским наемникам воевать за оккупантов.

Однако уже более 4 лет, с начала полномасштабного вторжения, время от времени идут дискуссии, появляются разнообразные инсайды о том, решится ли Лукашенко открыто вступить в войну на стороне РФ. В этот раз дискуссию подогрели личные заявления президента Зеленского по предупреждению о вероятности нового наступления с севера.

ТСН. ua собрал все, что известно о возможности наступления из Беларуси на Киев и Чернигов, что говорит об этом разведка и лично Зеленский, и что на это отвечает враг.

Зеленский лично предупреждает об угрозе

В начале мая президент Владимир Зеленский неожиданно заявил, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

15 мая президент Зеленский рассказал, что украинская разведка перехватила детали разговоров Путина с Лукашенко и узнала, как РФ хочет окончательно втянуть Беларусь в войну. По его словам, РФ уже «дожимает» Лукашенко.

Поэтому президент поручил усилить оборону Киева и всего северного региона.

По информации Зеленского, Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от территории Беларуси:

или на Черниговско-Киевском направлении в Украине,

или против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

Вчера, 20 мая, Зеленский снова предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Беларуси и Брянщины (граничащей с Черниговщиной и севером Сумщины). Поэтому он даже собирал Ставку Верховного главнокомандующего.

«Россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину — против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление», — сказал глава государства.

Кроме того, он поручил МИДу Украины подготовить «дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси».

Сегодня Зеленский лично поехал на северные рубежи, в частности, в город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите.

«Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси тоже. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно», — заверил президент.

Зеленский в Славутиче сегодня, 21 мая / © Офис президента Украины

Мнение известных военных

Главком ВСУ Александр Сырский также предупредил о планах РФ наступать из Беларуси.

«У нас есть 1200 км активного фронта. Противник превосходит нас в количестве бригад и полков вдвое. Мы постоянно ведем боевые действия. И тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, верховного главнокомандующего об угрозе от России со стороны Беларуси, возможную операцию на севере. Реально», — заявил он.

Заместитель руководителя ОП, бывший комбриг 93-й бригады «Холодный Яр» Павел Палиса не исключает, что россияне могли бы попытаться использовать белорусское направление для оттягивания части украинских сил на север.

Однако для более или менее правдоподобной провокации РФ нужно было бы собрать соответствующую группировку войск.

«Учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу», — подытожил Палиса.

В свою очередь, командир бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко заявил, что вопрос участия Беларуси в войне решает не Лукашенко.

«У Лукашенко вообще никто даже не будет спрашивать. Он никаких решений не принимает. Это все иллюзия и мираж. Просто Путину пока этого не нужно, у него не было достаточного количества сил и средств для открытия еще одного горячего направления», — объясняет Федоренко.

В то же время, военный считает сценарий повторного наступления 2022 года маловероятным.

Бывший командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев также успокоил, что на украинской границе с Беларусью в настоящее время критической ситуации нет.

А командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») выступил с предупреждением к Лукашенко.

По его мнению, успешная атака на Москву должна стать предупреждением для самопровозглашенного президента.

ГПСУ и СБУ о защите рубежей

В Госпогранслужбе рассказали, что пограничники и военные ВСУ усиливают инженерное обустройство и создают минно-взрывные заграждения по всей протяженности северной границы.

«Собственно, еще с 2022 года, когда Беларусь открыла свою границу для российских войск, этому направлению уделяется большое внимание: продолжается инженерное обустройство непосредственно линии границы и создание фортификационных укреплений по всей протяженности границы с Беларусью», — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, несмотря на то, что опасность со стороны Беларуси остается постоянным фактором риска, любые попытки врага тайно прорваться через границу, в частности, через Чернобыльскую зону, обречены на мгновенное обнаружение и разгром.

СБУ тем временем заверила, что берет области Украины у границ с РФ и Беларусью под усиленный контроль. Речь идет о Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской области.

Что говорит сам Лукашенко

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

«Далее, как я обещал, мы будем точечно отмобилизовать (военные — Ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы ведь к войне готовимся все», — сказал Лукашенко.

Сегодня же Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь может вступить в войну против Украины. Он цинично сказал, что Минск будет рассматривать участие в войне только в случае нападения на белорусскую территорию.

Конечно, всем нам известна такая вещь, как операция под чужим флагом для оправдания агрессии. Похоже, белорусский диктатор готовит оправдание на будущее.

Позиция страны-агрессорки РФ

Конечно, верить заявлениям россиян нельзя, но мы должны знать, что враг говорит. Именно поэтому подаем заявление представителя диктатора РФ Путина Дмитрия Пескова.

Песков 18 мая цинично заявил, что мол утверждение о возможном наступлении на территорию Украины со стороны Беларуси «не заслуживают ответа”. По его словам, все заявления президента Украины — это только „затягивание войны“ и „эскалация напряженности“.

«Мы не считаем, что такие заявления заслуживают каких-либо комментариев. Это не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства, направленного на продолжение войны», — сказал Песков, традиционно обвиняя во всем Украину.

Какие прогнозы экспертов

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что у Украины есть конкретные возможности для реагирования на угрозы с территории России и Беларуси.

А вот, по мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке и заместителя начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игоря Романенко, недооценивать угрозу не стоит.

«Такая возможность с военной точки зрения полностью даст России больше возможности на восточном фронте в Украине. Они очень хотели открытия северного фронта, но вопрос о том, как это выполнить. То есть есть ли у них необходимый ресурс и есть ли чем весомо давить на Лукашенко, который пятый год „маневрирует“, чтобы он принял участие в военных действиях», — объясняет Игорь Романенко.

Игорь Романенко добавляет, что противник также пытается создать буферные зоны, которые Путин называет «безопасными». Это Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В то же время бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Radio NV заявил, что пока Лукашенко находится у власти, он не даст команду на широкомасштабное вторжение в Украину.

Сценарий-минимум

Эксперты отмечают: даже если и наземной операции не будет, Путин может вынудить Лукашенко предоставить свою территорию для воздушных ударов по Украине. Как известно, «Шахеды», терроризирующие украинские области, запускают либо с приграничных Курщины и Брянщины, либо с оккупированных территорий, либо с моря.

Конечно, российские войска запускали группы «Шахедов» вдоль границы с Беларусью, пытаясь кратчайшим путем прорваться в западные области Украины. Иногда эти дроны залетали и вылетали с территории Беларуси. Но непосредственного запуска не было.

Беларусь пока только давала разрешение на установку ретрансляторов для управления «Шахедами» вдоль нашей северной границы.

В феврале этого года Украина уничтожила точки управления вражескими дронами из Беларуси. Однако советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов предположил, что Россия могла частично восстановить элементы радиоуправления ударными беспилотниками типа «Шахед» с территории Беларуси.

Если же РФ будет бить ракетами и «Шахедами» из условных Бреста или Пинска — север Волыни, Ровенщины и Житомирщины может постигнуть судьба приграничья Черниговщины, где нет непосредственной линии фронта, но почти полностью уничтожены села от воздушных атак.

Кроме того, уязвимыми становятся транспортные артерии — автодорога М 07 (так называемая «Варшавка») и северная ветка железной дороги, а также железнодорожные узлы Ковель, Сарны и Коростень. Хотя эти города в последнее время Россия и так терроризируют с воздуха.

Ядерные учения РФ

Россия и Беларусь начали совместные военные учения ракетных войск и авиации. Главная цель маневров — отработка скрытого доставки и условного применения ядерного оружия.

Минобороны России заявило, что уже были доставлены ядерные боеголовки в Беларусь в рамках военных учений. Белорусские военные отрабатывают получение «специальных боеприпасов» для комплексов «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей, скрытое выдвижение подразделений и подготовку к пускам.

Сам Лукашенко расхваливал российское оружие, назвав его «прекрасным», и признался, что раньше «мечтал» об «Искандерах», а теперь на территории Беларуси развернуто уже несколько таких систем.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что диктатор РФ Владимир Путин начал срочные ядерные учения, пытаясь запугать партнеров Украины.

«Россия использует внезапные стратегические ядерные учения без предварительного объявления, чтобы демонстрировать силу союзникам Украины и отвлекать внимание от заметных проблем на поле боя», — отметили аналитики ISW.

Такого же мнения руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, Россия традиционно использует тему ядерного оружия в информационном пространстве как инструмент угроз.

