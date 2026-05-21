Тысячам уклонистов заблокировали счета с начала года: в Раде назвали цифру

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Верховная Рада не будет усиливать мобилизацию и не заставит полицию вручать повестки. Действующий закон и так позволяет арестовывать счета уклонистов, но ТЦК просто не используют этот инструмент по полной.

Об этом в блиц-интервью изданию «Телеграф» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Как противодействуют нарушителям военного учета

По словам парламентария, с начала 2026 года в Украине арестовали счета всего 6 тысяч нарушителей военного учета. В то же время за весь 2025-й было зафиксировано 30 тысяч таких арестов. Он подчеркнул, что задекларированная Министерством обороны реформа ТЦК является попыткой заменить выполнение уже принятого весной 2024 года закона об усилении мобилизации новыми инициативами.

Реклама

Максим Бужанский выразил уверенность, что ни правоохранительный комитет, ни парламент вообще ни при каких обстоятельствах не возложат на Нацполицию обязанности по проведению мобилизации.

Он отметил, что привлечение полиции к призыву является попыткой переложить на нее несвойственные функции. Проблема так называемой «бусификации», по словам нардепа, обострилась еще осенью 2023 года. Принятый впоследствии закон должен был урегулировать этот процесс через введение цивилизованных штрафов и арест счетов для тех, кто не появляется по повесткам, вместо задержаний на улицах.

Причины неэффективности действующего механизма

Нардеп пояснил, что у ТЦК есть полный доступ ко всем государственным реестрам через систему «Оберіг». Однако вместо автоматического выписывания штрафов и последующего блокирования счетов продолжается практика задержаний на улицах, что создает коррупционные риски.

Он привел пример, когда в начале 2025 года из более 1,1 млн отправленных повесток в ТЦК явились лишь 50 тысяч человек. При этом правоохранители объявили в розыск 600 тысяч граждан, а штрафы выписали всего на 130 тысяч, объясняя это высокой стоимостью отправления заказных писем.

Реклама

Бужанский подытожил, что украинское законодательство уже достаточно жесткое, а Верховная Рада ждет от Министерства обороны анализа и отчетов о выполнении действующих норм, а не предложений по новым реформам.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине готовится реформа военной службы, которая предусматривает переход на контрактную систему с четкими сроками и гарантированной демобилизацией. По данным СМИ, Минобороны и Генштаб рассматривают три типа контрактов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в условиях продолжающейся войны и проведения мобилизационных мероприятий полная демобилизация невозможна.

Ранее Александр Сырский анонсировал минимальные выплаты от 30 000 грн и доплаты для штурмовиков, десантников и морской пехоты на передовой.

Реклама

Новости партнеров