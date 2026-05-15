В большом городе резко усилили мобилизацию: количество групп ТЦК увеличат на 40%
В столице за последние несколько месяцев стало больше групп оповещения и увеличено штатное количество людей в них.
В последние три-четыре месяца в Киеве ужесточились мобилизационные мероприятия. В столице около 40% увеличено количество групп оповещения ТЦК и СП.
Об этом заявил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии ВРУ.
По его словам, такое усиление продолжается «последние три-четыре месяца» и оно связано с требованиями повышения эффективности мобилизационных мероприятий.
«За последнее время количество групп оповещения увеличено. Увеличено штатное количество людей в группах оповещения. Все это происходит, потому что есть требование усиления мобилизационных средств», — подчеркнул Кравченко.
И.о. заместитель ТЦК подчеркнул, что в прошлом году были расформированы роты охраны в территориальных центрах комплектования, а на базе этого был создан взвод охраны и взвод оповещения.
«Сейчас количеством взвода оповещения увеличено», — добавил он.
Заметим, группы оповещения — это спецкоманды, созданные органами местного самоуправления совместно с ТЦК и СП для доставки повесток военнообязанным. В эти группы могут входить чиновники, представители ОСМД и военнослужащие из боевых частей.
В Украине предлагают полностью изменить систему мобилизации. В частности, ТЦК хотят превратить в сервисные центры, а также создать Единый реестр мобилизационных потребностей. Граждане получат открытый доступ к информации об очередности призыва, конкретных требованиях к здоровью, возрасту и специальности, а также имеющиеся ограничения по мобилизации.
Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, касающийся отдельной категории военных, условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы для прохождения службы по контракту. Документ предусматривает предоставление им дополнительных социальных гарантий.
В Украине также зарегистрировали законопроект, которым могут позволить демобилизоваться некоторым военным по уходу за ребенком с инвалидностью.