Ни одного танка и корейцы на параде в Москве: "СВО" стала самым большим унижением Путина
За четыре года полномасштабного вторжения Россия не достигла ни одной из начальных целей своей так называемой «специальной военной операции». Владимир Путин получил расширение НАТО, мощную украинскую армию и истощенную экономику.
Кремлевский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения в Украину озвучил амбициозные цели своей «специальной военной операции», однако после четырех лет войны эта кампания обернулась для России катастрофическим военным и геополитическим поражением. Ни одно из первоначальных требований Кремля не было выполнено, а война принесла РФ лишь масштабные потери и международную изоляцию.
О том, как провалились планы российского диктатора и к чему свелись нынешние требования Москвы, пишет The Japan Times.
Провал «демилитаризации» и расширение НАТО
В начале вторжения Путин декларировал ряд целей: защита русскоязычных в Донбассе, «демилитаризация» и «денацификация» Украины, суд над «преступниками», нейтральный статус Киева, а также остановка расширения НАТО без оккупации украинских территорий. За годы войны ни одна из этих целей не была достигнута.
Русскоязычные жители Донбасса ежедневно гибнут под российскими бомбами в разрушенных городах. Вместо демилитаризации Россия помогла создать одну из самых боеспособных армий мира: Украина мощно вооружилась западной техникой и стремительно построила собственный военно-промышленный комплекс. «Денацификация» же вызвала беспрецедентное национальное единство, сплотившее страну против захватчика.
Кроме того, Украина сейчас интегрирована в западные структуры безопасности глубже, чем когда-либо в истории. Альянс НАТО не только не отступил, но и расширился за счет Финляндии и Швеции, а оборонные расходы его членов резко возросли.
Смена риторики и территориальные аппетиты Кремля
С каждым годом абсурдность начальных требований становилось все труднее скрывать. Весной 2026 слова «демилитаризация» и «денацификация» практически исчезли из переговорного лексикона российских представителей. Теперь главные требования Москвы сводятся к банальному содержанию захваченных территорий и недопущению вступления Украины в НАТО.
Сейчас Путин требует отдать четыре украинских области, значительные части которых Россия даже не контролирует, а также признать аннексию Крыма и отменить санкции. На фоне этих неадекватных прихотей мирные переговоры зашли в тупик, и война продолжается.
Позорный парад 9 мая и срыв перемирия
Символом истощения русской армии стало празднование 9 мая. Парад на Красной площади оказался самым скромным за последние годы: из-за «текущей оперативной ситуации» Минобороны РФ не вывело ни одного танка или ракетоносителя, заменив технику на кадры с больших экранов. Вместо этого рядом с русскими солдатами впервые шагали военные из Северной Кореи .
В преддверии праздника действовал трехдневный режим прекращения огня , согласованный при посредничестве Вашингтона. Однако как только срок перемирия истек, российские беспилотники снова атаковали Украину.
Аналитики констатируют: Россия контролирует менее пятой части территории Украины и не способна захватить весь Донбасс, а ее продвижение на фронте напоминает медленное и изнурительное сражение на Сомме. Недавние заявления Путина о том, что цели СВО остаются неизменными , являются откровенной ложью, а надежды на их достижение — иллюзией.