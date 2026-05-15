Ни одного танка и корейцы на параде в Москве: "СВО" стала самым большим унижением Путина

Войска КНДР на параде в Москве стали громким унижением России / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения в Украину озвучил амбициозные цели своей «специальной военной операции», однако после четырех лет войны эта кампания обернулась для России катастрофическим военным и геополитическим поражением. Ни одно из первоначальных требований Кремля не было выполнено, а война принесла РФ лишь масштабные потери и международную изоляцию.

О том, как провалились планы российского диктатора и к чему свелись нынешние требования Москвы, пишет The Japan Times.

Провал «демилитаризации» и расширение НАТО

В начале вторжения Путин декларировал ряд целей: защита русскоязычных в Донбассе, «демилитаризация» и «денацификация» Украины, суд над «преступниками», нейтральный статус Киева, а также остановка расширения НАТО без оккупации украинских территорий. За годы войны ни одна из этих целей не была достигнута.

Русскоязычные жители Донбасса ежедневно гибнут под российскими бомбами в разрушенных городах. Вместо демилитаризации Россия помогла создать одну из самых боеспособных армий мира: Украина мощно вооружилась западной техникой и стремительно построила собственный военно-промышленный комплекс. «Денацификация» же вызвала беспрецедентное национальное единство, сплотившее страну против захватчика.

Кроме того, Украина сейчас интегрирована в западные структуры безопасности глубже, чем когда-либо в истории. Альянс НАТО не только не отступил, но и расширился за счет Финляндии и Швеции, а оборонные расходы его членов резко возросли.

Смена риторики и территориальные аппетиты Кремля

С каждым годом абсурдность начальных требований становилось все труднее скрывать. Весной 2026 слова «демилитаризация» и «денацификация» практически исчезли из переговорного лексикона российских представителей. Теперь главные требования Москвы сводятся к банальному содержанию захваченных территорий и недопущению вступления Украины в НАТО.

Сейчас Путин требует отдать четыре украинских области, значительные части которых Россия даже не контролирует, а также признать аннексию Крыма и отменить санкции. На фоне этих неадекватных прихотей мирные переговоры зашли в тупик, и война продолжается.

Позорный парад 9 мая и срыв перемирия

Символом истощения русской армии стало празднование 9 мая. Парад на Красной площади оказался самым скромным за последние годы: из-за «текущей оперативной ситуации» Минобороны РФ не вывело ни одного танка или ракетоносителя, заменив технику на кадры с больших экранов. Вместо этого рядом с русскими солдатами впервые шагали военные из Северной Кореи .

В преддверии праздника действовал трехдневный режим прекращения огня , согласованный при посредничестве Вашингтона. Однако как только срок перемирия истек, российские беспилотники снова атаковали Украину.

Аналитики констатируют: Россия контролирует менее пятой части территории Украины и не способна захватить весь Донбасс, а ее продвижение на фронте напоминает медленное и изнурительное сражение на Сомме. Недавние заявления Путина о том, что цели СВО остаются неизменными , являются откровенной ложью, а надежды на их достижение — иллюзией.

