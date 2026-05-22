Як правильно оформити відстрочку: у ТЦК звернулися до українців з поясненням

Як оформити відстрочку 2026 / © Міноборони України

Чимала кількість військовозобов’язаних чоловіків в Україні досі не знає, як правильно оформити відстрочку від мобілізації, аби вона всюди коректно відображалася та була чинною. Як правильно оформити відстрочку 2026 року?

Інформацією поділилися у Луганському обласному ТЦК та СП.

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації 2026 року: покрокова інструкція

Право на відстрочку під час мобілізації мають військовозобов’язані, які «проходять» за підставами статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Якщо ви відповідаєте умовам, але не оформили відстрочку, ТЦК та СП має право вас призвати», — пояснюють у ТЦК.

Також варто пам’ятати, що відстрочка не скасовує можливість вашого призову під час війни, а лише відтерміновує її.

Отримати відстрочку можуть ті, хто перебуває на військовому обліку громадян України. З листопада 2025 року діє нова система отримання відстрочок.

Більшість відстрочок продовжується автоматично. Пріоритет — оформлення в цифровому форматі через застосунок Резерв+. Документи на відстрочку можна також подати через ЦНАП замість ТЦК та СП.

У застосунку Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Їх можуть оформити такі категорії громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

особи, які хто мають дружину чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

особи, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки та дружини військових, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники галузей вищої та професійної освіти.

Для тих, хто належить до іншої категорії громадян, які мають відстрочку, однак її отримання ще не оцифрували, подати заяву можна в будь-якому зручному Центрі надання адміністративних послуг.

Заяву на відстрочку від мобілізації можна подавати лише особисто. Ваш офіційний представник чи родич цього зробити не може.

Наявність відстрочки перевіряють методом сканування QR-коду з військово-облікового документа в електронній формі — з телефона чи з роздрукованого документа.

QR-код повинен бути придатним для зчитування, цілим та неушкодженим. У випадку, якщо QR-код не зчитується, вас можуть мобілізувати, адже відстрочка не підтверджується.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан і загальну мобілізацію, а Міністерство оборони наразі готує комплексну реформу Сил оборони. Попри це, влада країни поки що не планує знижувати чинний мобілізаційний вік, а також вводити додаткові обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років.

За словами керівника Офісу Президента Павла Паліси, питання зниження призовного віку та нових обмежень на виїзд навіть не порушується на рівні оцінки ризиків.

Посадовець водночас припустив, що за певних обставин мобілізаційний вік можуть знизити. Проте будь-які подібні рішення повністю залежатимуть від подальшого розвитку ситуації на фронті, а наразі вони повністю виключені.

На сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 1,37 мільйона громадян. Як розповів міністр економіки Олексій Соболев, за останній рік ця кількість зросла незначно. Заброньовані працівники становлять трохи більше ніж 1 мільйон із 10 мільйонів офіційно працевлаштованих українців.

Проте підприємства, де працюють заброньовані чоловіки, генерують 60% податкових надходжень. Наразі чіткий пріоритет у бронюванні мають чотири сектори: ОПК, енергетика, медицина та ЖКГ, а також підприємства на прифронтових територіях, яким надано 100% можливість бронювати персонал.

Списки критичних підприємств переглядаються раз на 6–9 місяців, аби система залишалася «живою і чесною» та адаптувалася під потреби фронту й тилу.

