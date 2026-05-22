Новые правила бронирования от мобилизации: когда начнут действовать

Украинский бизнес готовится к масштабному пересмотру списков забронированных работников. Правительство приняло постановление, которое изменяет критерии бронирования для критически важных предприятий, чтобы сделать систему более прозрачной и сделать невозможным злоупотребление.

Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Когда заработают новые правила

По словам чиновника, соответствующее постановление будет официально опубликовано до конца мая. Сам механизм обновленного бронирования и отсрочок заработает через 10 дней после публикации — ориентировочно в середине июня. С этого времени компании должны будут согласовать количество забронированных работников в соответствии с новыми рассчитанными квотами.

В июне министерства и ведомства должны обновить критерии критичности для предприятий. А уже в июле-августе бизнесу придется заново переупреждать свой статус по новым требованиям. Как отметил Алексей Соболев, для компаний это «относительно стандартный процесс», который они успешно проходили в начале года.

Количество забронированных существенно не изменится

Несмотря на более жесткие требования к бизнесу, общий лимит военнообязанных, которые получат отсрочку для работы в экономическом секторе, кардинально не изменится.

Алексей Соболев подчеркнул, что на протяжении последних нескольких лет этот показатель стабильно колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 миллиона человек, и в этих параметрах система будет работать и дальше.

Три главных новшества бронирования

Обновленная система бронирования будет базироваться на трех ключевых компонентах :

Повышение требований к заработной плате. Для подтверждения статуса критического предприятия и бронирования работника его средняя зарплата должна составлять не менее трех минималок – 25 941 гривну. Исключение было сделано только для прифронтовых территорий, где порог оставили на действующем уровне (21 600 гривен).

Новый учет совместителей. Работники, работающие по совместительству, теперь будут засчитываться в общую квоту бронирования предприятия только один раз и исключительно по одному месту работы. Эта норма также заработает с середины июня.

Более жесткий просмотр критериев. Центральные и региональные органы власти обязаны за месяц пересмотреть свои критерии для определения предприятий критически важными. Теперь эти требования придется обязательно согласовывать с Минобороны и Минэкономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно необходимых для страны объектов.

