Россияне в плену замучили медика-азовца "Кроху": зверства оккупантов шокируют

Александр Крохмалюк / © ТСН

Российские оккупанты жестоко замучили в плену украинского медика-азовца Александра Крохмалюка. Об этом в соцсетях одновременно сообщили дочь погибшего София и заместитель командира бригады «Азов» Святослав Паламар («Калина»). 55-летний защитник прошел через жесточайшие российские застенки, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смерть наступила от страшных травм.

Подробности трагедии и рассказы родных других азовцев, которые пятый год находятся в застенках РФ — в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Последний путь «Крохи»: застенки Таганрога и Камышина

Александр Крохмалюк с псевдонимом «Кроха» на момент выхода из «Азовстали» в мае 2022-го года занимал должность начальника медицинской службы «Азова». Тогда весь гарнизон «Мариуполь» выходил в так называемый «почетный плен» под международные гарантии ООН и Красного Креста, которые предусматривали содержание не более четырех месяцев.

Зато Россия устроила медику круг ада: сначала его держали в Еленовке, потом перевели в известный своей жестокостью застенок в Таганроге, а последним местом содержания стало Камышинское СИЗО №2 в Волгоградской области.

Тело погибшего медика россияне вернули Украине в рамках репатриации еще в сентябре прошлого года. По данным судебно-медицинской экспертизы, причина смерти — перелом ребер и травма грудной клетки, что свидетельствует о жестоких избиениях. Официальное совпадение результатов ДНК родные получили только неделю назад. Похоронят «Кроху» уже в эти выходные в Черкассах.

Пятый год в тюрьмах: сфальсифицированные приговоры и российские зэки

Между тем в российских тюрьмах пятый год подряд продолжают оставаться около семи сотен защитников «Азовстали». Кроме ежедневных пыток, страна-агрессор устроила над ними судилища. Бойцам массово вменяют надуманные статьи о «терроризме», выписывая сроки от 20 лет до пожизненного заключения.

Наталья Кравцова, мать пленного 33-летнего азовца Артема: «Уже две трети людей имеют приговоры».

Татьяна, мать пленного 32-летнего Германа Матюшина: «Мой сын сейчас осужден на 22 года… Все статьи выдуманы, сфальсифицированы. И сейчас он уже находится в колонии среди настоящих зэков, совсем один. И это страшная тоже история — как выжить среди таких людей одному».

Татьяна добавляет, что состояние ее сына в российской колонии пока критическое, а медицинскую помощь оккупанты демонстративно не оказывают.

Татьяна, мать защитника: «В очень тяжелом сын состоянии, у него по всему телу пошли вавки… Они на голове, на лице у него, у него распухает полностью лицо, раздуваются губы, это очень ужасно. И оно все зудит и чешется, при этом лекарств ему не дают. Он не спит, он круглосуточно страдает от этого зуда… Судят всех азовцев, и все будут перезасужены, это их цель и цель — пересадить всех азовцев».

Родные пленных пытаются через редкие фотоматериалы или свидетельства освобожденных узнать хоть что-то о состоянии близких. Ольга, жена азовца Дмитрия Демакова с псевдонимом «Томак», показывает ужасные кадры, свидетельствующие о тотальном физическом уничтожении украинцев.

Родные отмечают: в свое время государство нашло необходимые рычаги, чтобы вернуть из плена топ-командиров и высших офицеров «Азова». Теперь семьи просят применить все возможные международные инструменты, чтобы вытащить из этого ада остальных — обычных солдат, сержантов и медиков, которые ежедневно погибают от пыток в российском плену.

