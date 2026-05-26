Працівники ТЦК зупинили авто: адвокатка пояснила, чи це законно та як діяти водієві

Працівники ТЦК та СП не мають права зупиняти авто / © ТСН

Реклама

Працівники ТЦК та СП не мають законного права самостійно зупиняти автомобілі — такі повноваження належать виключно поліції за наявності чітких підстав. На офіційних блокпостах, створених за наказом військової адміністрації, уповноважені особи можуть перевіряти документи та оглядати авто.

Про це розповіла адвокатка Юлія Антонюк, повідомляє УНІАН.

Чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто?

Як пояснила Антонюк, працівники ТЦК та СП не мають законних повноважень самостійно зупиняти автомобілі. Таке право не передбачене ані законами про мобілізацію та військовий обов’язок, ані іншими нормативними документами.

Реклама

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національну поліцію», зупиняти транспорт можуть виключно поліцейські.

За словами адвокатки, на блокпостах зазвичай несуть службу спільні групи — правоохоронці та військові. Водночас це не означає, що всі учасники таких груп мають однакові повноваження.

«Після зупинки поліцейські часто залучають представників ТЦК для подальшої перевірки документів, водночас для зупинки мають бути підстави. Правоохоронці не можуть робити це, керуючись лише власним бажанням», — додала експертка.

Юристка також наголосила, що підстави для зупинки транспорту під час воєнного стану чітко визначені законодавством. Порядок перевірки документів, огляду речей та машин регулюють Закон «Про правовий режим воєнного стану» та постанови Кабміну №1455 і №1456.

Реклама

Перевірка документів на мобільних блокпостах — що слід знати

Антонюк зазначила, що постанова №1455 визначає правила функціонування блокпостів: уповноважені особи можуть перевіряти документи громадян, а також оглядати транспорт і речі лише за наявності відповідного наказу військової адміністрації про створення блокпоста та визначення осіб, наділених такими повноваженнями.

Крім того, постанова №1456 регламентує діяльність блокпостів, зокрема тих, які можуть встановлюватися в межах населених пунктів.

«Але мобільні блокпости у нас не передбачені жодним нормативно-правовим актом. Тому на таких блокпостах ми не можемо говорити про законність перевірки документів чи огляду там транспортних засобів», — пояснила адвокатка.

У законодавстві також прописано, яким має бути офіційний блокпост. Якщо представники ТЦК або поліцейські зупиняють автомобіль для перевірки документів на незаконно встановленому блокпосту, водій має право не зупиняти транспорт.

Реклама

Правознавиця підкреслила, що у таких випадках може наставати лише адміністративна відповідальність, оскільки правоохоронці мають право складати лише адмінпротоколи.

«У таких випадках зазвичай складають рапорт про те, що водій нібито не виконав вимогу про зупинку транспортного засобу. Після цього можуть оформлювати матеріали за відповідними статтями. І на цьому, як правило, основні дії закінчуються. Теоретично можливе переслідування або спроби перекрити рух транспорту, але на практиці це трапляється рідко, особливо в умовах великого потоку авто, якщо йдеться про місто. Інша ситуація може бути на виїздах з міста», — розповіла Антонюк.

Що робити, якщо авто зупинили представники ТЦК?

Юристка пояснила, як варто діяти у разі зупинки автомобіля представниками ТЦК.

«Якщо автомобіль зупинили, перешкоджають руху, вимагають документи, то людина може спокійно уточнити, хто саме здійснює перевірку, попросити службове посвідчення, уточнити правову підставу зупинки. За можливості — фіксувати події на відео. І якщо там будуть ознаки перевищення повноважень, — викликати поліцію, слідчо-оперативну групу і звертатись до адвоката. У нас є Конституція України, і навіть в умовах мобілізації всі дії посадових осіб мають здійснюватися виключно в межах закону і повноважень», — розповіла адвокатка.

Реклама

Вона також зазначила: якщо представники ТЦК затримали водія та доправили його до центру комплектування, бажано прибувати туди разом із адвокатом.

«Бажано, аби договір з адвокатом вже був заключений, щоб він міг туди зайти, бо є випадки, коли захисників не пускають, деколи навіть із договором. Це в більшості Києва стосується. В інших областях, я б сказала зі своєї практики, що спокійно дають пройти, нема ніяких ситуацій конфліктних», — повідомила Антонюк.

Крім цього, вона зауважила, що у багатьох випадках після вручення повістки люди спокійно залишають ТЦК, а подальші питання вирішуються у звичайному робочому порядку. Водночас, навіть за участі адвоката, такі ситуації не завжди вирішуються швидко — вони потребують часу, терпіння та належного юридичного супроводу.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше пояснювалося, що силове затримання водія ТЦК без участі поліції та складання протоколу є незаконним і порушує Конституцію. Адміністративне затримання може тривати до 3 год., здійснюється поліцією (на службових авто) за наявності офіційного розшуку і обов’язково оформлюється протоколом. У разі затримання водія поліція зобов’язана забезпечити збереження його майна. Залишення авто на дорозі, особливо якщо воно створює небезпеку або призводить до ДТП, підпадає під кримінальну відповідальність.

Реклама

До слова, у ТЦК пояснили, що вилучення телефонів під час мобілізації та проходження ВЛК є заходом безпеки, оскільки місце проведення комісії є режимним об’єктом із великою кількістю особового складу. Обмеження діють через неможливість одразу встановити психологічний стан майбутніх військовослужбовців, а також через ризик потенційної співпраці військовозобов’язаних із ворогом і передавання координаті розміщення українських військових.

Новини партнерів