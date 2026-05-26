Смерть мобілізованого "після падіння з сосни": у полку "Скеля" розкрили невідомі деталі трагедії

Полк «Скеля» / © ТСН

У штурмовому полку «Скеля» розповіли, що Віталій Карат, який після мобілізації помер «після падіння із сосни», спочатку зник із полігону та говорив, що хоче втекти від служби.

Про це начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП «Скеля» Андрій Сурай розповів в етері «Радіо Свобода».

За його словами, під час вечірнього шикування та вечірньої перевірки особового складу військові помітили відсутність Віталія, тому підняли в повітря дрони й знайшли його. Раніше в полку стверджували, що чоловіка виявили «високо на сосні».

«Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти. Його довго вмовляли. Свідки казали, що понад дві години вони його вмовляли. Після того як він почав звідти злазити, він упав. Я дуже застерігаю від маніпуляції. Я вже бачив у деяких соцмережах, що він упав із сосни й помер. Воно було не так», — каже Сурай.

Сурай стверджує, що після цього Віталія Карата відправили до його намету, а на наступний день він поскаржився на здоров’я — у нього була висока температура, тому його відправили до 59 мобільного госпіталю з підозрою на пневмонію.

«У нас є факт, що в госпіталі, коли йому зробили рентген, у нього засвідчили одне зламане ребро, і в нього була пневмонія. Далі в нас є рішення комісії про те, від чого він помер. І там написано „множинні поламані ребра“. Але після того, як ми його передали в госпіталь, ми не контролювали його долю. Ми не знаємо, що там далі виходило», — додав начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП «Скеля».

Представник «Скелі» заявив, що в довідці військово-лікарської комісії Карата йшлося, що той «мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів», але був визнаний придатним до служби.

А втім, сестра Віталія стверджує, що її брата били.

«Коли приїхала поліція, він давав свідчення й казав, що били постійно. І там не одне ребро було поламане. У нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І пробита легеня — пневмоторакс», — каже вона.

Військовослужбовець 425 полку «Скеля» Віталій Карат. Facebook / Богдан Станіславський

Нагадаємо, скандальний 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» прокоментував інформацію ЗМІ про загадкову загибель щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Івано-Франківщини, які померли в березні 2026 року за лічені тижні, а інколи й дні після служби в частині. Командування полку запевняє, що зацікавлене «в повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин» випадків смерті військовослужбовців.

Раніше ми писали про те, що щонайменше п’ятеро військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку «Скеля» з Івано-Франківщини померли у березні 2026 року. Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильціва та Віталія Карата. Офіційно в документах причинами смерті військових вказували хвороби серця та легень. Водночас родичі частини померлих кажуть, що на тілах були сліди травм, і звернулися до правоохоронців, аби з’ясувати обставини смерті.

