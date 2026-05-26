Олена Кравець пояснила, чому не спілкується з кумою Зеленською під час війни та чи вважає її подругою

Олена Кравець та Володимир і Олена Зеленські

Українська акторка та ведуча Олена Кравець пояснила, чому під час війни не спілкується з кумою Оленою Зеленською та чи досі вважає її своєю подругою.

До слова, Кравець та Зеленські приятелювали родинами. Звичайно, повномасштабна війна вплинула на їхні дружні стосунки. Олена Кравець в інтерв’ю Славі Дьоміну говорить, що взагалі не бачиться з Оленою Зеленською та навіть не знає її номеру, тож не спілкується з нею. Акторка говорить, що це пов’язано з безпекою першої леді.

«Я з Оленою не бачилась дуже давно. Я не бачусь із нею! Ми на превеликий жаль, бо я сумую за нею, не спілкуємося навіть телефоном, бо в мене немає її телефону. Це безпека», — говорить артистка.

Олена та Володимир Зеленські

Час від часу Олена Кравець може написати повідомлення Володимиру Зеленському, коли хоче привітати його родину з якимось святом. Акторка не приховує, що не завжди отримує відповідь. І хоч наразі між Кравець та Зеленськими немає дружнього спілкування, проте ведуча й надалі вважає їх близькими для неї людьми.

«Він значуща людина в моєму житті. Я багато за що йому вдячна у своєму житті. Але відтоді, як він почав політичну діяльність, ми бачились рази два, ще до ковіду. Потім ми не бачились. Із Володимиром ми не бачимося, не спілкуємося. Я іноді пишу йому повідомлення, якщо хочу привітати Олену чи дітей, чи його. Відповіді іноді немає, іноді дякує, іноді бачу, що він не прочитав. Ми на різних полюсах. Сьогодні немає дружнього спілкування», — зазначила акторка.

