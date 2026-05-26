Пілот втратив свідомість у небі: як екіпаж врятував лайнер від катастрофи

Літак авіакомпанії Jet2 здійснив екстрене приземлення через серцевий напад у пілота / © Getty Images

Реклама

Відпочинок сотень британських туристів ледь не перетворився на трагедію через раптову надзвичайну ситуацію, що сталася просто в небі. Пілот пасажирського лайнера втратив свідомість під час польоту, що спричинило хаос на борту та екстрену зміну курсу.

Про це повідомляє Metro.

«Світло почало блимати»: що сталося на борту

Інцидент стався під час виконання рейсу LS1266, який прямував з іспанського острова Тенерифе до Бірмінгема. Коли літак перебував на крейсерській висоті понад 9 кілометрів, у головного пілота стався раптовий серцевий напад. Як уточнює видання Dublin Live, керування повітряним судном негайно взяв на себе другий пілот, розпочавши стрімке зниження для екстреного приземлення.

Реклама

Пасажири описують моменти справжнього жаху. Стюардеси зі сльозами на очах бігали проходом, запитуючи, чи є серед присутніх лікар. Через різку втрату висоти в салоні почало блимати світло, а діти плакали від переляку. О 2:11 ночі літак благополучно приземлився в аеропорту Франсішку Са Карнейру в португальському місті Порту. Екстрені служби вже чекали на злітній смузі: медики піднялися на борт одразу після приземлення і надавали першу допомогу пілоту прямо в кабіні екіпажу, після чого його терміново госпіталізували.

Тринадцять годин очікування

Після порятунку пілота на 220 пасажирів чекало нове випробування. Спочатку людям не дозволяли вийти з салону літака понад годину. Згодом туристів висадили в аеропорту, де вони провели близько 13 годин без належних умов для відпочинку. За словами очевидців, представники авіакомпанії відмовилися надати готель, пославшись на те, що розміщення обійдеться «занадто дорого».

Аби доставити людей додому, Jet2 довелося відправити резервного пілота з Манчестера до Порту. Як компенсацію за незручності пасажирам запропонували можливість безкоштовно перебронювати квитки на будь-який інший рейс компанії до одного з 14 напрямків у Великій Британії протягом наступного тижня.

У самій авіакомпанії офіційно перепросили за непередбачувану затримку. Представники Jet2 наголосили, що безпека пасажирів жодної миті не ставилася під загрозу, а зміна курсу була єдиним правильним кроком через різке погіршення самопочуття командира екіпажу.

Реклама

Нагадаємо, в США рейс авіакомпанії Southwest Airlines з Окленда-Сан-Франциско до Сан-Дієго затримався майже на годину через нетипового пасажира. Людиноподібного робота на ім’я Bebop довелося «знешкодити», щоб не наражати на небезпеку інших пасажирів та літак під час польоту.

Новини партнерів