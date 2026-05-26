Путін і Трамп не мають козирів: FT порівняло війни РФ проти України та США проти Ірану

Путін і Трамп втратили козирі через війни проти України та Ірану

Війна Росії проти України та американська операція проти Ірану стали прикладами масштабних геополітичних прорахунків, які дорого коштуватимуть Москві та Вашингтону.

Таку думку висловив оглядач Financial Times Едвард Люс у своїй колонці.

Він заявив, що «Путін і Трамп не мають карт» і нагадав, що після вторгнення РФ в Україну 2022 року президент США Дональд Трамп називав дії очільника Кремля Володимира Путіна «геніальними». Однак, на думку Люса, російська кампанія перетворилася на один із найдорожчих стратегічних провалів сучасності — аж до моменту, поки США не розпочали власну військову операцію проти Ірану.

«Обидва розраховували на швидку перемогу»

У матеріалі зазначається, що і Путін, і Трамп зробили ставку на слабкість супротивника та очікували швидкого результату.

«Обидва чоловіки зробили ставку на слабкого противника і припускали перемогу за кілька днів», — пише FT.

На думку автора, ці рішення створили довготривалі наслідки для самих держав, а найбільшу вигоду від помилок Москви та Вашингтона отримує Китай.

Україна отримала нові важелі впливу

Financial Times зазначає, що Україна змогла суттєво змінити характер війни. Київ завдає ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ далеко за лінією фронту, а втрати російської армії, за оцінками автора, сягають близько 35 тисяч військових щомісяця.

Також у статті наголошується на розвитку українських технологій протиповітряної оборони та дронів.

«Україна винайшла нові підходи до війни. Її здатність збивати дорогі російські ракети дешевими саморобними перехоплювачами змінила економіку війни», — йдеться у матеріалі.

FT вважає, що це дало президенту Володимиру Зеленському додаткові аргументи у відносинах зі США та НАТО.

Путін і Трамп опинилися у «власних пастках»

Автор стверджує, що Кремль уже не може легко вийти з війни без серйозних політичних ризиків для Путіна.

«Провал „спецоперації“ став для Путіна екзистенційним питанням», — зазначає Люс.

Щодо Трампа, то його проблема, за оцінкою FT, полягає у політичних амбіціях і небажанні визнавати помилки після кампанії проти Ірану.

Світові центри сили змінюються

У колонці також йдеться про те, що війни останніх років послабили вплив великих держав і водночас посилили роль середніх країн.

FT вважає, що США поступово втрачають домінування на Близькому Сході, тоді як Україна може стати одним із ключових партнерів оновленого НАТО.

«Київ і Тегеран по-своєму показують світу, як можна послабити наддержаву», — підсумовує автор.

