НАТО / © Associated Press

НАТО посилить оборону на сході та створить нову структуру, щоб швидко перекинути війська до Латвії та Естонії у разі війни з Росією.

Про це з посиланням на два поінформовані джерела повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що Німеччина та Нідерланди у координації з НАТО вже узгодили призначення для оборони цих балтійських країн спільного Німецько-нідерландського корпусу, який базується в німецькому місті Мюнстер.

Як зазначили військові джерела у вівторок, 26 травня, це рішення покликане розв’язати проблему обмеженої стратегічної глибини та вразливості Балтійського регіону. За словами одного з військових чиновників, створення другого корпусу дозволить Північноатлантичному альянсу розв’язати оперативні завдання безпеки.

«Швидко ввести велику кількість військ», — окреслив мету запланованих змін співрозмовник агентства.

У виданні зазначили, що на сьогодні сили НАТО в Естонії, Латвії, Литві та північній Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу в польському місті Щецин. Поява додаткового корпусу змінить цю систему. Зазвичай у повній готовності армійський корпус командує трьома дивізіями чисельністю від 40 000 до 60 000 військовослужбовців. У мирний час він функціонує як основа командної структури зі спеціалізованими підрозділами артилерії, протиповітряної оборони та медичного забезпечення.

Повідомляється, що оборону змінюють через критику з боку президента США Дональда Трампа. Він звинуватив Європу в недостатній підтримці під час конфлікту з Іраном і заявив, що забере з Німеччини 5000 американських військових. Через це європейські члени НАТО беруть більше відповідальності за власну безпеку на себе.

За інформацією джерел, останнім бар’єром для укладання угоди був дефіцит військових у сферах далекобійної артилерії, ППО, інженерних та медичних служб, проте Берлін і Амстердам спільно з партнерами вже розпочали нарощування цих сил. Точні терміни набрання чинності цим рішенням та чисельність підпорядкованих новому штабу військ наразі не розголошуються.

У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що призначення корпусу «наразі додатково уточнюється», і відмовилися від детальніших пояснень. У оборонному відомстві Німеччини коментарів не надали через тривалу координацію процесів із НАТО. В самому альянсі пообіцяли оприлюднити офіційну реакцію згодом.

В НАТО вже кілька років попереджають, що Росія стає дедалі небезпечнішою і може напасти на країни альянсу вже у 2029 році. У Москві ж будь-які агресивні плани заперечують. Там традиційно звинувачують НАТО у розширенні меж та розпалюванні напруги.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв висловив територіальні претензії до Естонії. У своїх соцмережах він заявив, що ця країна «належала Росії так само, як і Донбас».

Через це у ЄС б’ють на сполох через безпеку Балтії. Урсула фон дер Ляєн попередила про зростання загроз, які можуть мати ширші наслідки для всієї Європи.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що неодноразові звинувачення Росії щодо країн Балтії в тому, що вони надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників по території РФ, викликають «занепокоєння» через «побоювання щодо ескалації».

