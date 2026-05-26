НАТО усилит оборону на востоке и создаст новую структуру, чтобы быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией.

Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что Германия и Нидерланды в координации с НАТО уже согласовали назначение для обороны этих балтийских стран совместного германо-нидерландского корпуса, базирующегося в немецком городе Мюнстер.

Как отметили военные источники во вторник, 26 мая это решение призвано решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости Балтийского региона. По словам одного из военных чиновников, создание второго корпуса позволит Североатлантическому альянсу решить оперативные задачи безопасности.

«Быстро ввести большое количество войск», — наметил цель запланированных изменений собеседник агентства.

В издании отметили, что на сегодняшний день силы НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и северной Польше подчиняются единому многонациональному штабу в польском городе Щецин. Появление дополнительного корпуса изменит данную систему. Обычно в полной готовности армейский корпус командует тремя дивизиями численностью от 40 000 до 60 000 военнослужащих. В мирное время он работает как основа командной структуры со специализированными подразделениями артиллерии, противовоздушной обороны и медицинского обеспечения.

Сообщается, что оборону меняют из-за критики со стороны президента США Дональда Трампа. Он обвинил Европу в недостаточной поддержке во время конфликта с Ираном и заявил, что заберет из Германии 5000 американских военных. Поэтому европейские члены НАТО принимают больше ответственности за собственную безопасность на себя.

По информации источников, последним барьером для заключения соглашения был дефицит военных в сферах дальнобойной артиллерии, ПВО, инженерных и медицинских служб, однако Берлин и Амстердам совместно с партнерами уже приступили к наращиванию этих сил. Точные сроки вступления в силу этого решения и численность подчиненных новому штабу войск пока не разглашаются.

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что назначение корпуса «дополнительно уточняется», и отказались от более детальных объяснений. В оборонном ведомстве Германии комментарии не предоставили из-за длительной координации процессов с НАТО. В самом альянсе пообещали обнародовать официальную реакцию впоследствии.

В НАТО уже несколько лет предупреждают, что Россия становится все более опасной и может напасть на страны альянса уже в 2029 году. В Москве же какие-либо агрессивные планы отрицают. Там традиционно обвиняют НАТО в расширении границ и разжигании напряжения.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал территориальные претензии к Эстонии. В своих соцсетях он заявил, что эта страна «принадлежала России так же, как и Донбасс».

Из-за этого в ЕС бьют тревогу из-за безопасности Балтии. Урсула фон дер Ляен предупредила о росте угроз, которые могут иметь более широкие последствия для всей Европы.

К слову, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что неоднократные обвинения России в странах Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории РФ, вызывают «беспокойство» из-за «опасений относительно эскалации».

