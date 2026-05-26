Голубое полнолуние 31 мая 2026: гороскоп для всех знаков зодиака

31 мая 2026 года на небе сойдет редкое Голубое полнолуние — второе полнолуние за один календарный месяц. В астрологии такие моменты считают точкой завершения, эмоционального пика и неожиданных осознаний. На этот раз полнолуние произойдет в знаке Стрельца, поэтому многих потянет к переменам, свободе, путешествиям и поиску новых смыслов.

Овен

Пора пересмотреть свои планы на будущее. Полнолуние может подтолкнуть к важному решению относительно работы, обучения или поездки.

Телец

На первый план выйдут финансовые вопросы и доверительная тема. Не стоит держаться за то, что уже исчерпало себя.

Близнецы

В центре внимания – отношения. Возможны неожиданные разговоры, признание или завершение старых конфликтов.

Рак

Организм будет нуждаться в отдыхе. Полнолуние будет напоминать о важности баланса между работой и внутренним состоянием.

Лев

Это период творческого подъема и сильных эмоций. Возможны романтические знакомства или возвращение вдохновения.

Дева

Полнолуние обострит семейные темы. Захочется больше стабильности, тепла и ощущения дома.

Весы

Ожидайте важные новости или разговоры. Слова, сказанные в эти дни, могут многое изменить.

Скорпион

Фокус сместится на деньги и самоценность. Хороший момент, чтобы определить свои подлинные приоритеты.

Стрелец

Именно ваш знак станет главным акцентом этого полнолуния. Наступает период внутренних трансформаций и переосмысления себя.

Козерог

Полнолуние может поднять старые эмоции или усталость, которую вы долго игнорировали. Следует замедлиться и побыть наедине с собой.

Водолей

Возрастет потребность в общении и поддержке единомышленников. Возможны новые знакомства или интересные предложения.

Рыбы

На первый план выйдут карьера и вопросы реализации. Полнолуние может принести важное решение или завершение длительного этапа.

Астрологи считают, что Голубое полнолуние 31 мая станет периодом сильных эмоций, завершения старых циклов и переоценки собственных желаний.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

