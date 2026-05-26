- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 2 мин
Голубое полнолуние 31 мая 2026: гороскоп для всех знаков зодиака
31 мая на небе сойдет редкое Голубое полнолуние в знаке Стрельца, которое принесет эмоциональные изменения, неожиданные осознания и важные решения для всех знаков зодиака.
31 мая 2026 года на небе сойдет редкое Голубое полнолуние — второе полнолуние за один календарный месяц. В астрологии такие моменты считают точкой завершения, эмоционального пика и неожиданных осознаний. На этот раз полнолуние произойдет в знаке Стрельца, поэтому многих потянет к переменам, свободе, путешествиям и поиску новых смыслов.
Овен
Пора пересмотреть свои планы на будущее. Полнолуние может подтолкнуть к важному решению относительно работы, обучения или поездки.
Телец
На первый план выйдут финансовые вопросы и доверительная тема. Не стоит держаться за то, что уже исчерпало себя.
Близнецы
В центре внимания – отношения. Возможны неожиданные разговоры, признание или завершение старых конфликтов.
Рак
Организм будет нуждаться в отдыхе. Полнолуние будет напоминать о важности баланса между работой и внутренним состоянием.
Лев
Это период творческого подъема и сильных эмоций. Возможны романтические знакомства или возвращение вдохновения.
Дева
Полнолуние обострит семейные темы. Захочется больше стабильности, тепла и ощущения дома.
Весы
Ожидайте важные новости или разговоры. Слова, сказанные в эти дни, могут многое изменить.
Скорпион
Фокус сместится на деньги и самоценность. Хороший момент, чтобы определить свои подлинные приоритеты.
Стрелец
Именно ваш знак станет главным акцентом этого полнолуния. Наступает период внутренних трансформаций и переосмысления себя.
Козерог
Полнолуние может поднять старые эмоции или усталость, которую вы долго игнорировали. Следует замедлиться и побыть наедине с собой.
Водолей
Возрастет потребность в общении и поддержке единомышленников. Возможны новые знакомства или интересные предложения.
Рыбы
На первый план выйдут карьера и вопросы реализации. Полнолуние может принести важное решение или завершение длительного этапа.
Астрологи считают, что Голубое полнолуние 31 мая станет периодом сильных эмоций, завершения старых циклов и переоценки собственных желаний.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.