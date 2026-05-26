Остапчук заінтригував таємним весіллям із молодшою на 16 років дружиною й показав перші фото

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Реклама

Український ведучий Володимир Остапчук підігрів чутки про можливе святкування весілля з дружиною Катериною.

Попри те, що пара вже офіційно перебуває у шлюбі два роки, весільну церемонію вони весь цей час відкладали. Закохані розписалися ще на початку березня 2024 року без гучної церемонії та великої кількості гостей. Втім, схоже, тепер подружжя все ж вирішило реалізувати свою ідею.

Разом із маленьким сином Тимофієм Остапчуки вирушили до розкішного заміського комплексу неподалік Львова. Саме там раніше вони влаштовували гендер-паті перед народженням сина. Нові кадри одразу викликали хвилю запитань, адже родина з’явилася в образах, дуже схожих на весільні.

Реклама

Володимир Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина в Instagram вже встигла показати прихильникам частину свого образу. Блогерка попозувала у довгій романтичній сукні зі шлейфом, натхненній стилістикою героїні роману «Буремний перевал». Образ вона доповнила стриманим макіяжем та зібраним волоссям. Водночас Володимир з’явився у класичному смокінгу, як і маленький Тимофій також був одягнений у святковий костюм.

Щоправда, офіційно подружжя поки не підтверджувало, що йдеться саме про весілля. Ба більше, Катерина заінтригувала ще більше, коли зізналася, що має й іншу — основну — сукню, яку наразі вирішила не показувати.

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

До слова, незабаром у житті родини розпочнеться новий етап. Уже 30 травня Остапчуки планують переїзд до Канади. Напередодні кардинальних змін вони вже продали частину майна, а сама Катерина нещодавно перенесла операцію з видалення жовчного міхура.

Новини партнерів