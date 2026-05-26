Усик оцінив опозицію в хевівейті та висловився про перспективи українських боксерів

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном оцінив опозицію в хевівейті.

Відповідну заяву Усик зробив на зустрічі з українськими військовими, які прилетіли на бій до Єгипту підтримати співвітчизника, повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська

За словами Усика, дивізіон є досить конкурентним — українець згадав ім'я британського проспекта Мозеса Ітауми, який кинув йому виклик після ефектної перемоги нокаутом над американцем Джермейном Франкліном.

Реклама

Також Олександр висловився про перспективи українських боксерів, які починають будувати свою кар'єру на професійному рингу.

"Молоді хлопці є, Ітаума є — британець. Знаєте, який момент — у надважковаговиків така тема, що вони починають дозрівати десь так після 30. Якщо легка вага — вони до 30 там мега-мега, а потім і ганяють вагу там, і все. А в надважковаговиків з точки зору фізіології воно трішки по-іншому. Вони так, знаєте, як дороге червоне вино чи коньяк — так поступово, поступово розкриваються. Там і в 40 може вистрілити. Але є хлопці молоді там, до 25 років, які…

Тут такий момент: може от так то — нікого не бути, не бути, бам — рік і вистрілив. Я думаю, що достатньо на сьогоднішній момент хлопців різних є. У нас в Україні також є молоді хлопці, які крокують своїм шляхом.

Зі свого боку запевняю, що будемо як можемо розвивати, але все те, що можемо ми — це одне, а вони ще повинні дуже багато зусиль докласти. Бо як то кажуть: якщо взяти дві однакові машини, то перемагає прокладка між кермом і сидінням. Як ти ведеш — так і буде, але один не боїться заходити там у крутий поворот, а інший буде пригальмовувати. Тут так само: повинна людина, яка крокує, багато докладати зусиль. У нас країна багата на таланти, на хлопців, на бійців.

Реклама

Якщо ми візьмемо на сьогоднішній момент, Сашко Хижняк — супертоп, який продовжує показувати гарний результат. Багато молодих хлопців, які ще комбінують професійний ринг з аматорським", — сказав Усик.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Реклама

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Реклама

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

Реклама

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів