Мальдера довикликав ще одного дебютанта до збірної України

Георгій Єрмаков / © ФК Олександрія

Реклама

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера довикликав воротаря ізраїльського клубу "Маккабі" Хайфа Георгія Єрмакова до національної команди на товариські матчі з Польщею та Данією.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Для 24-річного голкіпера це дебютний виклик до збірної України. Раніше він грав за "Олександрію", з якою в сезоні-2024/25 здобув срібні медалі УПЛ. Георгій провів три матчі за молодіжну команду U-21.

Реклама

Єрмаков — третій дебютант, якого Мальдера викликав до збірної України. Раніше перші в кар'єрі виклики до національної команди отримали захисник Олександр Романчук ("Університатя Крайова", Румунія) та вінгер Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).

Таким чином, у заявці збірної України на прийдешні матчі вже п'ять воротарів: також викликані Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк) та Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Раніше повідомлялося, що травмованого півзахисника англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка в збірній України замінить хавбек київського "Динамо" Володимир Бражко.

31 травня збірна України у Вроцлаві зіграє товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведе спаринг з Данією. Це будуть перші матчі Мальдери на чолі "синьо-жовтих".

Реклама

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді, а потім працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Реклама

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбудеться в США, Мексиці та Канаді. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

Новини партнерів