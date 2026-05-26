Мальдера довикликав ще одного дебютанта до збірної України
Голкіпер Георгій Єрмаков уперше отримав виклик до національної команди.
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера довикликав воротаря ізраїльського клубу "Маккабі" Хайфа Георгія Єрмакова до національної команди на товариські матчі з Польщею та Данією.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Для 24-річного голкіпера це дебютний виклик до збірної України. Раніше він грав за "Олександрію", з якою в сезоні-2024/25 здобув срібні медалі УПЛ. Георгій провів три матчі за молодіжну команду U-21.
Єрмаков — третій дебютант, якого Мальдера викликав до збірної України. Раніше перші в кар'єрі виклики до національної команди отримали захисник Олександр Романчук ("Університатя Крайова", Румунія) та вінгер Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).
Таким чином, у заявці збірної України на прийдешні матчі вже п'ять воротарів: також викликані Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк) та Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).
Раніше повідомлялося, що травмованого півзахисника англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка в збірній України замінить хавбек київського "Динамо" Володимир Бражко.
31 травня збірна України у Вроцлаві зіграє товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведе спаринг з Данією. Це будуть перші матчі Мальдери на чолі "синьо-жовтих".
Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.
Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.
Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.
Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді, а потім працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".
Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбудеться в США, Мексиці та Канаді. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).