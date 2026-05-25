Мальдера зробив заміну в складі збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера зробив заміну в складі "синьо-жовтих" на товариські матчі з Польщею та Данією.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Півзахисника англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, який травмувався, в національній команді замінить хавбек київського "Динамо" Володимир Бражко — його перевели з резервного списку до основного.

Склад збірної України на матчі з Польщею та Данією

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Едуард Сарапій ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Олександр Романчук ("Університатя" Крайова, Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва — "Полісся" Житомир), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва — "Динамо" Київ), Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Ліон", Франція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Артем Довбик ("Рома", Італія).

Резервний список

Назар Волошин ("Динамо" Київ), Дмитро Криськів ("Шахтар" Донецьк), Ігор Краснопір ("Полісся" Житомир), Максим Хлань ("Гурнік" Забже, Польща).

31 травня збірна України у Вроцлаві зіграє товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведе спаринг з Данією. Це будуть перші матчі Мальдери на чолі "синьо-жовтих".

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді, а потім працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбудеться в США, Мексиці та Канаді. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

