Збірна України з футболу офіційно отримала нового головного тренера
Італієць Андреа Мальдера став першим іноземцем, який очолив збірну України.
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Ним став 55-річний італійський фахівець Андреа Мальдера.
Про це офіційно повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
"Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації", — зазначає УАФ.
Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Біля керма "синьо-жовтих" він замінив Сергія Реброва.
Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.
Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".
Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.
Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.
Нагадаємо, 22 квітня Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.