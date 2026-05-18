ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
877
Час на прочитання
2 хв

Збірна України з футболу офіційно отримала нового головного тренера

Італієць Андреа Мальдера став першим іноземцем, який очолив збірну України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Зінченко та Андреа Мальдера

Олександр Зінченко та Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Ним став 55-річний італійський фахівець Андреа Мальдера.

Про це офіційно повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

"Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації", — зазначає УАФ.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Біля керма "синьо-жовтих" він замінив Сергія Реброва.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Нагадаємо, 22 квітня Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
877
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie