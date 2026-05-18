Збірна України з футболу офіційно отримала нового головного тренера

Олександр Зінченко та Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Ним став 55-річний італійський фахівець Андреа Мальдера.

Про це офіційно повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

"Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації", — зазначає УАФ.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Біля керма "синьо-жовтих" він замінив Сергія Реброва.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Нагадаємо, 22 квітня Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

