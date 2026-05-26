"Ліктем десь там, ще щось": Усик прокоментував "брудний" бокс від Верховена

Усик — Верховен / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик відповів на запитання, чи відчував "брудний" бокс від нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, якого він переміг нокаутом.

Слова українського боксера з пресконференції після бою наводить ТСН.

Усик розповів, що його суперник використовував заборонені прийоми під час поєдинку, зокрема завдавав ударів ліктем та нижче пояса.

"Чи відчував "брудний" бокс від Ріко? Так, було. І ліктем так. Ну в корпус там… Те, що нижче б'ють — це взагалі… Інколи навіть тренери кажуть в гумку бити, нижче десь по нозі, щоб зупинити, тому що раз у гальмо вдарив, раз у бік, і трішки рух зупиняється, і все. Те, що нижче прилітало там, відчувалося, але ліктем десь там, ще щось. Це відчувалося. Там десь зробив. Але… бій", — сказав Усик.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

