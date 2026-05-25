"Йому потрібно зупинитися": експромоутер Усика укотре закликав українця завершити кар'єру

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика, після перемоги українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном закликав його завершити боксерську кар'єру.

"Якби я був тим, хто дає йому поради, його наступними суперниками мали б стати його дружина Катерина, донька Марія, донька Ліза, його сини — його сім'я. Йому потрібно займатися сім'єю, можливо, своїми бізнес-справами. Ось про що він має дбати зараз.

Йому потрібно зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. На жаль, це правда. І це стосується не лише боксу — це стосується всього. Тебе, мене, кожного з нас" — заявив Красюк в інтерв'ю Boxing King Media.

Додамо, що Красюк уже далеко не вперше порадив Усику вирушити на пенсію. Подібну заяву він зробив і після попереднього бою українця з британцем Даніелем Дюбуа.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

