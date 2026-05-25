Росія відкрито погрожує новими ударами по Києву
Кремль планує офіційно попередити Захід про майбутні обстріли української столиці.
Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими агресивними заявами на адресу України.
Вона відкрито підтвердила наміри Кремля продовжувати повітряний терор та здійснювати атаки на українську столицю найближчим часом.
«Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву», — сказала вона.
За її словами, російське зовнішньополітичне відомство вже готує окреме офіційне звернення до представників інших держав.
Атака по Києву 24 травня — що відомо
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Дві людини загинули.
Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва. Окрім цього, РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.
Також ми писали, що Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.