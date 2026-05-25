Удар "Цирконами" по Україні: у ВМС пояснили тактику російських окупантів

Ракета «Циркон»

Російські загарбники продовжують утримувати ракети типу «Циркон» на території окупованого Криму, однак панічно бояться ударів Сил оборони України. Через це ворог змушений максимально засекречувати як локації зберігання цього озброєння, так і самі точки пусків.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За інформацією речника, для ударів «Цирконами» окупанти застосовують саме мобільні пускові комплекси. Наразі командування армії РФ зосередилося на ретельному маскуванні цієї техніки та намагається переміщувати її півостровом винятково у режимі суворої таємності.

«Для того, щоб ми не могли їх виявити, у більшості випадків, вони пересуваються виключно в темний час доби, не використовуючи для цього дороги загального користування. Відповідно, місця пусків засекречені», — пояснив він.

Саме через таку тактику, додав військовий, «Циркон» — доволі складна ціль. Речник зазначив також, що Росія застосовує ракети «Циркон» не за їхнім основним призначенням — вони створювалися передусім як протикорабельна зброя.

Також речник ВМС прокоментував ситуацію із залишками Чорноморського флоту РФ. За його словами, російські кораблі умовно можна поділити на дві категорії: ті, що ще здатні завдавати ударів крилатими ракетами по Україні, та ті, головним завданням яких фактично стало виживання.

Водночас він зазначив, що зараз не може підтвердити, чи був уражений днями у Новоросійську фрегат Чорноморського флоту (ЧФ) РФ «Адмірал Ессен». За даними Плетенчука, серед носіїв крилатих ракет типу «Калібр» у складі ЧФ РФ залишаються фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», три малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М» та дві субмарини проєкту 636.

У ВМС наголошують, що Росія намагається максимально берегти ресурс цих кораблів і субмарин, тому вони рідко виходять у море та здебільшого використовуються лише для ракетних пусків, після чого відразу повертаються на базу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російська окупаційна армія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

