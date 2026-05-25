Удар "Цирконами" по Украине: в ВМС объяснили тактику российских оккупантов

Ракета «Циркон»

Реклама

Российские захватчики продолжают держать ракеты типа «Циркон» на территории оккупированного Крыма, однако панически боятся ударов Сил обороны Украины. Поэтому враг вынужден максимально засекречивать как локации хранения этого вооружения, так и сами точки пусков.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По информации спикера, для ударов «Цирконами» оккупанты применяют именно мобильные пусковые комплексы. В настоящее время командование армии РФ сосредоточилось на тщательной маскировке этой техники и пытается перемещать ее на полуострове исключительно в режиме строгой секретности.

Реклама

«Для того, чтобы мы не могли их обнаружить, в большинстве случаев они передвигаются исключительно в темное время суток, не используя для этого дороги общего пользования. Соответственно, места пусков засекречены», — объяснил он.

Именно из-за такой тактики, добавил военный, «Циркон» является довольно сложной целью. Спикер отметил также, что Россия применяет ракеты «Циркон» не по их основному назначению — они создавались прежде всего как противокорабельное оружие.

Также представитель ВМС прокомментировал ситуацию с остатками Черноморского флота РФ. По его словам, российские корабли условно можно разделить на две категории: те, что еще способны наносить удары крылатыми ракетами по Украине, и те, главной задачей которых фактически стало выживание.

В то же время он отметил, что сейчас не может подтвердить, был ли поражен на днях в Новороссийске фрегат Черноморского флота (ЧФ) РФ «Адмирал Эссен». По данным Плетенчука, среди носителей крылатых ракет типа «Калибр» в составе ЧФ РФ остаются фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», три малых ракетных корабля проекта «Буян-М» и две субмарины проекта 636.

Реклама

В ВМС подчеркивают, что Россия пытается максимально беречь ресурс этих кораблей и субмарин, поэтому они редко выходят в море и используются в основном только для ракетных пусков, после чего сразу возвращаются на базу.

Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробаллистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Новости партнеров