"Аристократ" из Польши "лечил" рак у женщин секом: шокирующие подробности

В Польше разоблачили мужчину, который заявлял, что женщины могут вылечить рак после секса с ним. Он представлялся графом, который владеет замком, хотя на самом деле был обычным сварщиком из небольшого города.

Об этом пишет польское издание

Как аферист женился на 19-летней девушке

Как отмечается, 56-летний мужчина не имел образования, однако умел красиво говорить и втирался в доверие к людям. Также его задерживали из-за избиения собственной жены.

После выхода из тюрьмы Здзислав М. подсел в торговом центре к 19-летней Дарье из Шафлар. Он представился выпускнице как граф Мишковский, онколог, гинеколог, владелец клиники в Женеве и Севилье, а также замка во Франции на Луаре.

«Дарья была настолько впечатлена им, что пригласила его к себе домой. Она представила его родителям, с которыми он быстро начал жить. Они также начали готовиться к громкой свадьбе», — подчеркивает бывший полицейский.

56-летний мужчина якобы обещал, что на свадьбу на Вавеле, которую проведет кардинал Дзивиш, выделит 200 тыс. евро. — Однако, как назло, у него возникли проблемы с оплатой карточками, которые были заблокированы, поэтому он одалживал небольшие суммы у родителей Дарьи.

1,3 тыс. злотых за терапию сексом

В то время, когда молодая горная девушка лелеяла свадебные планы, полиция уже разыскивала графа Мышковского, который диагностировал у женщин смертельную болезнь (чаще всего это был рак поджелудочной железы или яичников), а затем как выдающийся специалист предлагал терапию по акционной цене 1,3 тыс. злотых.

«Условием успеха терапии было то, чтобы женщина достигла оргазма», — объясняет Дариуш Новак, который на своем канале «Криминальный патруль» рассказывает о подробностях «терапий», которые проводил псевдограф, и о том, как сварщик из Прушкова диагностировал рак на аэропортах и вокзалах.

Когда Здзислав М., выдававший себя за графа, понял, что полиция идет по его следу, он вывез свою 19-летнюю невесту в Испанию — Оказалось, что Дарья была настолько сманипулирована им, что сама подыскивала ему клиенток, а когда полиция вышла на их след, девушка заявила, что является совершеннолетней и не намерена возвращаться в страну, — вспоминает подробности расследования бывший полицейский.

Как задержали мужчину и его новые аферы

Когда у пары закончились деньги, они вернулись в Польшу, где самопровозглашенный аристократ снова взялся «лечить» рак сексом. Там его и задержали

Дарья получила приговор в виде двух лет условного срока. Здзислав М. попал в тюрьму на пять лет. Отбыв наказание, он быстро вернулся к старым привычкам.

Через полгода после выхода из тюрьмы Здзислав М. снова использовал свою харизму, чтобы налаживать контакты с женщинами. В начале 2017 года в ресторане McDonald’s в Варшаве он убедил Камилу, что является выдающимся онкологом, имеет клинику в Мадриде, а со своими пациентами связывается и диагностирует их с помощью приложения. Он рассказывал, что в его дело вложился даже тесть Антонио Бандераса.

У девушки он «диагностировал» онкологию и выманивал деньги на «топливо для самолета». Впоследствии девушка нашла в Интернете информацию о «онкологе» и обратилась к журналистам и полиции. Однако мужчину не удалось задержать.

Впоследствии во Вроцлаве мужчина познакомился со студенткой Агатой, у которой тоже «диагностировал» рак. Он рассказал ей о клинике за рубежом и предложил прийти на прием в обычное общежитие. Это удивило девушку, однако «медик» ее объяснил, что это «место важно для этого из-за памяти о покойной жене».

Развеяв сомнения девушки, Здзислав М. предложил студентке пройти обследование, чтобы определить, не является ли то, что он увидел в ее глазах, раком.

«Этот тест будет включать проверку того, атрофировались или срослись ли репродуктивные органы Агаты. Он сказал, что проведет тест, но условием было то, что Агата должна почувствовать оргазм», — говорится в материале.

У девушки мужчина взял 300 злотых и исчез. Впоследствии «граф» начал продавать приложение для лечения рака. Однако его сейчас задержали и ведется следствие.

