"Не хотів, щоб вам було нудно": Усик іронічно прокоментував важку перемогу над Верховеном

Олександр Усик поділився враженнями від поєдинку проти Ріко Верховена.

Автор публікації
Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик висловився про свою перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Український боксер опублікував іронічний допис в Instagram, прикріпивши фото зі своїми поясами.

"Кажуть, дивитися мій бій з Ріко було дуже напружено. Хлопці, я просто не хотів, щоб вам було нудно, ну ви що", — написав Усик.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

