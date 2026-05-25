"Не хотів, щоб вам було нудно": Усик іронічно прокоментував важку перемогу над Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик висловився про свою перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Український боксер опублікував іронічний допис в Instagram, прикріпивши фото зі своїми поясами.

"Кажуть, дивитися мій бій з Ріко було дуже напружено. Хлопці, я просто не хотів, щоб вам було нудно, ну ви що", — написав Усик.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

