"Ріко був попереду за очками": промоутер Джошуа розкритикував зупинку бою Усик — Верховен

Усик — Верховен / Фото: Денис Дідківський

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Гірн висловив захоплення виступом Верховена, який проводив лише другий поєдинок у професійному боксі.

Також промоутер розкритикував рішення рефері зупинити бій наприкінці 11-го раунду.

"Я вважаю, що це був неймовірний виступ. Ріко мав просто фантастичний вигляд. Його ритм — Усик ніяк не міг до нього пристосуватися. Перед 11-м раундом у мене Ріко був попереду за очками. Думаю, у 10-му раунді Усик трохи потряс його.

Мені здається, це була погана зупинка бою. Розумію, що не можна зважати на те, скільки часу залишалося до кінця раунду, але там були лічені секунди. Якщо боксер веде в поєдинку або проводить настільки конкурентний бій, не можна зупиняти поєдинок, коли він фактично не зазнає серйозного побиття", — наводить слова Гірна видання ESPN.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

