Нові обмеження для українських біженців

У Чехії уряд схвалив зміни до законодавства, які передбачають посилення умов перебування для українських біженців. Відповідну поправку до закону про тимчасовий захист вже підтримав кабінет міністрів, і тепер документ мають розглянути у парламенті.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Якщо депутати схвалять зміни, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар заявив, що нововведення не стосуватимуться іноземців, які дотримуються законодавства, і спрямовані передусім на запобігання зловживанням та нелегальній міграції.

Зокрема, поправка передбачає можливе анулювання дозволу на проживання, якщо буде встановлено, що особа з тимчасовим захистом перебувала за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Також пропонується правило, за яким біженці, що отримують гуманітарну допомогу, мають перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць, за який нараховується виплата.

Водночас короткострокові поїздки за кордон, наприклад для відвідування родичів або робочих справ, залишаться дозволеними.

За даними чеського МВС, наразі в країні перебуває близько 385 тисяч українських біженців, з яких приблизно 90 тисяч отримують фінансову допомогу. Влада також повідомляє про кілька сотень випадків зловживань системою підтримки 2026 року.

Нагадаємо, вперше від 2022 року кількість українських біженців, які повернулися додому, перевищила число тих, хто виїхав.

