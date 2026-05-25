Переплатили за комуналку: чи можна повернути гроші та що для цього потрібно

Переплата за комунальні послуги найчастіше виникає через подвійний платіж, помилку в сумі або оплату наперед. У більшості випадків такі кошти автоматично зараховують у рахунок майбутніх платежів. Якщо ж у споживача є борг, переплата насамперед піде на його погашення.

Про це пише УНІАН із посиланням на роз’яснення адвокатки Олени Воронкової.

За словами юристки, якщо переплачені кошти не були враховані у наступному місяці, споживачу потрібно звернутися до постачальника комунальної послуги із заявою про перевірку платежу та проведення перерахунку.

До заяви варто додати копію квитанції про оплату, паспорт та ідентифікаційний код. Документи радять подавати особисто у двох примірниках або надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Воронкова зазначила, що закон не забороняє оплачувати комунальні послуги наперед. Водночас робити це на тривалий період може бути ризиковано, адже тарифи або постачальник послуг можуть змінитися. У такому разі повернення коштів може ускладнитися.

Переплачені гроші можна не лише зарахувати на майбутні платежі, а й повернути. Для цього потрібно подати постачальнику заяву з проханням перерахувати кошти на банківський рахунок. До неї слід додати копію квитанції та реквізити рахунку у форматі IBAN.

Водночас повернення переплати можливе лише за умови, що у споживача немає заборгованості за відповідну комунальну послугу.

Раніше повідомлялось, що в Україні споживачі газу отримують уже три окремі платіжки. Окрім рахунку за спожитий газ і його доставлення, частині споживачів надходить ще й окрема платіжка за технічне обслуговування газових мереж у будинку. Саме вона останнім часом викликає найбільше запитань.

