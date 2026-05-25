ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Російські війська тричі за добу атакували велике місто України: є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілів Краматорська дві людини загинули та ще кілька зазнали поранень.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Російські війська тричі за добу атакували велике місто України: є загиблі та поранені

У Краматорську внаслідок обстрілів РФ загинули та постраждали люди / © Суспільне

Увечері 25 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого є поранені. Це вже третій обстріл міста протягом доби.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його словами, близько 17:52 російські війська скинули на центр міста дві авіабомби ФАБ-250.

«За попередньою інформацією, поранено четверо мешканців — три жінки та чоловік. Усім надається медична допомога», — зазначив Гончаренко.

Він також уточнив, що Краматорськ уже двічі за день зазнавав ударів. Внаслідок ранкових обстрілів загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Масований обстріл Краматорська: що відомо про наслідки атак

Перші атаки відбулися близько 5:30 та 10:22 25 травня, після чого ввечері місто знову опинилося під ударом.

Раніше Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок цього щонайменше двоє людей загинуло і троє зазнало поранень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie