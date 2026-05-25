- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Російські війська тричі за добу атакували велике місто України: є загиблі та поранені
Внаслідок обстрілів Краматорська дві людини загинули та ще кілька зазнали поранень.
Увечері 25 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого є поранені. Це вже третій обстріл міста протягом доби.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
За його словами, близько 17:52 російські війська скинули на центр міста дві авіабомби ФАБ-250.
«За попередньою інформацією, поранено четверо мешканців — три жінки та чоловік. Усім надається медична допомога», — зазначив Гончаренко.
Він також уточнив, що Краматорськ уже двічі за день зазнавав ударів. Внаслідок ранкових обстрілів загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
Масований обстріл Краматорська: що відомо про наслідки атак
Перші атаки відбулися близько 5:30 та 10:22 25 травня, після чого ввечері місто знову опинилося під ударом.
Раніше Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок цього щонайменше двоє людей загинуло і троє зазнало поранень.