Російські війська тричі за добу атакували велике місто України: є загиблі та поранені

У Краматорську внаслідок обстрілів РФ загинули та постраждали люди

Увечері 25 травня російські війська завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого є поранені. Це вже третій обстріл міста протягом доби.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його словами, близько 17:52 російські війська скинули на центр міста дві авіабомби ФАБ-250.

«За попередньою інформацією, поранено четверо мешканців — три жінки та чоловік. Усім надається медична допомога», — зазначив Гончаренко.

Він також уточнив, що Краматорськ уже двічі за день зазнавав ударів. Внаслідок ранкових обстрілів загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Перші атаки відбулися близько 5:30 та 10:22 25 травня, після чого ввечері місто знову опинилося під ударом.

Раніше Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок цього щонайменше двоє людей загинуло і троє зазнало поранень.

