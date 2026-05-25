- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зустрівся зі "Слугою народу": Арахамія розповів інсайди від президента
Арахамія розповів, що вирішили на зустрічі із Зеленський на наступні пів року.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами провладної фракції «Слуга народу».
Про деталі зустрічі розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
За його словами, на засіданні були присутні: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період», — сказав Арахамія.
За словами очільника «Слуги народу», «наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни».
«Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз», — сказав він за підсумками наради із Зеленський.
Окремо на зустрічі обговорили дипломатичний напрямок. Арахамія вважає, що Україна потребує «реального руху до миру» — а не замороження війни
«Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир», — підсумував депутат.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.