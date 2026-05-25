Зеленський зустрівся зі "Слугою народу": Арахамія розповів інсайди від президента

Давид Арахамія

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами провладної фракції «Слуга народу».

Про деталі зустрічі розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, на засіданні були присутні: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період», — сказав Арахамія.

За словами очільника «Слуги народу», «наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни».

«Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз», — сказав він за підсумками наради із Зеленський.

Окремо на зустрічі обговорили дипломатичний напрямок. Арахамія вважає, що Україна потребує «реального руху до миру» — а не замороження війни

«Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир», — підсумував депутат.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

