Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову

лександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував потенційний бій-реванш з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, якого він переміг нокаутом у першому поєдинку.

Український боксер заявив, що готовий дати реванш нідерландцю, повідомляє ТСН.

Водночас Олександр висунув умову — йому потрібен час на відновлення та підготовку до другого поєдинку з Верховеном.

Реклама

"Туркі Аль аш-Шейх каже, що давай проведемо реванш у Нідерландах. Я кажу: "Організовуйте, дайте час на відновлення, час на підготовку — і поїхали. Чому ні?" — сказав Усик.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Реклама

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Реклама

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

Реклама

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів